Les marchés à terme de Wall Street restent stables, les investisseurs attendant un rapport clé sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en baisse de 0,01, S&P 500 en hausse de 0,19%, Nasdaq en hausse de 0,40%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou légèrement plus élevés vendredi, les investisseurs attendant un rapport sur l'inflation retardé pour voir si les pressions persistantes sur les prix affecteraient la politique de la Réserve fédérale.

Le Département du Commerce devrait publier l'indice des dépenses de consommation personnelle pour le mois de septembre à 10h00 ET, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed et la première publication depuis la récente fermeture du gouvernement pendant 43 jours qui a interrompu les annonces de données officielles.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice augmente de 2,8 % sur une base annuelle, contre une hausse de 2,7 % en août, tandis que sur une base mensuelle, il devrait se maintenir à 0,3 %.

Les marchés se dirigent vers ce qui pourrait être la réunion la plus conflictuelle de la Fed depuis des années lorsqu'elle décidera d'abaisser ou non les coûts d'emprunt la semaine prochaine, une majorité de décideurs politiques estimant qu'ils ont besoin de plus de données pour montrer que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

En ce qui concerne le marché de l'emploi, les indicateurs secondaires n'ont jusqu'à présent révélé aucun ralentissement imminent de l'emploi.

La Fed est prudente et met en garde contre l'hypothèse d'une trajectoire de taux fixe parce qu'elle craint que l'inflation, alimentée en partie par les tarifs douaniers et en partie par de fortes mesures de relance budgétaire, ne persiste et n'augmente, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chezCapital.com.

À 05h33 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 7 points, ou 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 12,75 points, ou 0,19% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 102,5 points, ou 0,40%.

Néanmoins, les remarques accommodantes de quelques décideurs politiques influents ces dernières semaines ont amené les traders à estimer à 87,2 % les chances que la Réserve fédérale abaisse les coûts d'emprunt de 25 points de base lors de sa réunion ce mois-ci, contre un minimum de 30 % en novembre, selon l'outil FedWatch de la CME.

Les investisseurs s'attendent également à ce que la Fed réduise les coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage supplémentaire d'ici juin 2026.

"Il est peu probable qu'une inflation un peu élevée amène les marchés à renoncer à l'idée d'une baisse la semaine prochaine. Mais cela pourrait réduire les chances à la marge et soulever des doutes quant à la trajectoire de la politique en 2026", a déclaré Kyle Rodda.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en voie de réaliser des gains hebdomadaires modestes, l'indice de référence S&P 500 .SPX étant à environ 1 % d'un record, bien que les petites capitalisations nationales .RUT aient nettement surpassé les marchés plus larges avec un gain de 1,2 % sur la base des attentes de réduction des taux d'intérêt.

Dans les échanges avant bourse, Warner Bros Discovery < WBD.O > a gagné 1 % après qu'une source a déclaré à Reuters que Netflix < NFLX.O > est en pourparlers exclusifs pour acheter les studios de cinéma et de télévision ainsi que ses actifs de diffusion en continu, après avoir offert 28 dollars par action.

Hewlett Packard Enterprise < HPE.N > a chuté de 9 % après avoir prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le premier trimestre, en raison d'une baisse des revenus des serveurs d'intelligence artificielle due au fait que les clients reportent leurs commandes au second semestre.