Les marchés à terme de Wall Street réduisent leurs pertes après les données sur l'inflation de juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,24%, S&P 500 0,26%, Nasdaq 0,45%

*

L'audience de la gouverneure Cook de la Fed est prévue à 10 heures (heure de l'Est)

*

Les Etats-Unis rapportent des dépenses de consommation solides en juillet

*

Dell et Marvell chutent après des prévisions trimestrielles peu encourageantes

*

Caterpillar chute après avoir prévu des droits de douane plus élevés pour 2025

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont limité leurs pertes vendredi après qu'un rapport sur l'inflation largement en ligne n'ait pas changé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale le mois prochain.

Un rapport du Département du Commerce a montré que la jauge d'inflation préférée de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, a augmenté de 2,6 % en juillet comme prévu sur une base annuelle - au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Si l'on exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, l''indice a augmenté de 2,9 %, ce qui est conforme aux prévisions mais suggère que les droits de douane américains sur les importations commencent à se répercuter sur les prix de certains biens.

L'exemption tarifaire américaine pour les importations de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars a également pris fin vendredi, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les entreprises et, par conséquent, pour les consommateurs.

Selon les données compilées par LSEG, les traders estiment toujours à 84,2 % la probabilité que la banque centrale abaisse ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, sur la base des commentaires pessimistes du président Jerome Powell à Jackson Hole , où il a reconnu la faiblesse du marché de l'emploi.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme

US2YT=RR US5YT=RR ont également glissé après les données.

"Les chiffres publiés aujourd'hui (...) laissent la porte grande ouverte à la Fed pour qu'elle procède à une réduction lors de sa réunion du 17 septembre", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Alors que les pressions sous-jacentes sur les prix augmentent, la banque centrale s'est probablement concentrée sur le renforcement du marché de l'emploi, ce qui déterminera la prise de décision au cours des trois prochaines réunions, a déclaré M. Hogan.

Le rapport de vendredi prochain sur les emplois non agricoles est désormais dans le collimateur pour en savoir plus sur le marché de l'emploi.

Le gouverneur Christopher Waller, candidat au poste le plus élevé de la banque centrale, a déclaré jeudi qu'il souhaitait commencer à réduire les taux le mois prochain, conformément aux appels du président Donald Trump à réduire les coûts d'emprunt.

À 08h54 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 109 points, soit 0,24%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 17 points, soit 0,26%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 106,75 points, soit 0,45%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 des petites capitalisations sensibles aux taux d'intérêt RTYcv1 ont atténué les baisses et étaient en dernier lieu en baisse de 0,1 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont connu la plus forte baisse, le fabricant d'ordinateurs personnels Dell

DELL.N et le fabricant de puces Marvell MRVL.O ayant perdu respectivement 14,4 % et 6,4 % après que leurs prévisions trimestrielles ont été inférieures aux attentes.

Nvidia NVDA.O a perdu près de 1 % dans les échanges de pré-marché, un jour après que les attentes moroses du leader des puces d'intelligence artificielle sur le marché chinois aient secoué les investisseurs habitués à des prévisions spectaculaires de la part de l'entreprise.

Néanmoins, la solidité de ses résultats globaux et les commentaires optimistes du directeur général Jensen Huang ont calmé les inquiétudes concernant un ralentissement imminent de la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle, stimulant ainsi d'autres actions liées à l'IA, des mégacaps et des entreprises de puces jeudi.

Cette semaine, l'attention s'est également portée sur le bras de fer entre le président américain Donald Trump et la banque centrale.

La gouverneure Lisa Cook a déposé une motion qui déclare que la tentative de Trump de la renvoyer était illégale et cherche à empêcher la Fed de prendre des mesures pour la renvoyer dans l'attente d'un litige ultérieur. Une audience sur la motion est prévue à 10 heures (heure de l'Est).

Parmi les autres, Caterpillar CAT.N , un baromètre de l'économie mondiale, a perdu 2,4 % après avoir augmenté son estimation annuelle pour les coûts liés aux tarifs douaniers.

Celsius Holdings CELH.O a augmenté de 6,9 % après qu'un rapport ait indiqué que PepsiCo PEP.O augmentait sa participation dans le fabricant de boissons énergétiques par le biais d'un accord de 585 millions de dollars.