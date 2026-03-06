Les marchés à terme de Wall Street reculent en raison des troubles au Moyen-Orient ; les données sur l'emploi sont à l'ordre du jour

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,55%, S&P 500 0,65%, Nasdaq 0,83%

* Les actions de Marvell Technology bondissent grâce à de solides prévisions pour 2028

* Les actions de Gap chutent après l'avertissement de la pression des tarifs douaniers

* Le Nasdaq, à forte composante technologique, devrait enregistrer de légers gains hebdomadaires

(Mise à jour des prix tout au long de la semaine, ajout des commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation par le biais de coûts énergétiques plus élevés, et que les investisseurs attendent un rapport crucial sur l'emploi.

La campagne aérienne américano-israélienne contre l'Iran, qui dure depuis bientôt une semaine, n'est pas prête de s'achever. Les prix du pétrole ont connu leur plus forte hausse cette semaine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 , alors que la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz s'est arrêtée.

Le ministre de l'énergie du Qatar, producteur de gaz naturel, a déclaré qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour reprendre les livraisons normales, même dans le cas d'un cessez-le-feu immédiat , selon un rapport , ajoutant qu'il s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe arrêtent leurs exportations dans les semaines à venir, ce qui pourrait faire grimper le prix du pétrole à 150 dollars le baril.

"La volatilité devrait rester élevée à court terme", ont déclaré les analystes d'UBS dans une note, ajoutant que leur hypothèse de base est un conflit relativement court étant donné la dégradation rapide des capacités militaires iraniennes et les incitations politiques des États-Unis à éviter une hausse prolongée des prix de l'énergie à l'approche des élections de mi-mandat.

Les prix du brut ont légèrement augmenté et ont fait baisser les compagnies aériennes American AAL.O et Delta DAL.N d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché. Le sous-indice des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI est sur la voie d'une baisse hebdomadaire de 9%.

Un rapport crucial sur l'emploi est au centre des préoccupations des investisseurs qui surveillent également l'impact que l'intégration de l'intelligence artificielle par les entreprises pourrait avoir sur l'emploi. Le rapport est attendu à 8h30 ET.

Des données globalement plus fortes que prévu cette semaine et un pic des prix du brut ont repoussé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale à octobre par rapport à juillet le mois dernier, selon les données compilées par LSEG.

À 07:07 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 265 points, soit 0,55%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 44,25 points, soit 0,65%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 208 points, soit 0,83%,

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont baissé de plus de 1 % chacune. Les autorités américaines débattent d'un nouveau cadre réglementaire pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle, bien que les règles ne soient pas définitives.

Malgré la morosité ambiante, les actions américaines se sont mieux comportées que leurs homologues asiatiques et européennes cette semaine, grâce à un rebond de 1,5 % des valeurs technologiques .SPLRCT après les pertes subies en février. Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, est en passe de réaliser de petits gains hebdomadaires.

Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 12 % après que la société de puces ait prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 supérieur aux estimations.

Les Etats-Unis, exportateurs nets de pétrole, sont perçus comme étant mieux protégés contre les chocs énergétiques, ce qui a également contribué à renforcer le sentiment d'optimisme.

L'entreprise énergétique Occidental OXY.N a gagné 2,8% vendredi et NextDecade NEXT.O a grimpé de 2,6%. Les fonds négociés en bourse de gaz naturel BOIL.P UNG.P ont gagné respectivement 5,3 % et 2,6 %.

Par ailleurs, un rapport indique que le gouvernement américain a refusé de rembourser les droits de douane que la Cour suprême a jugés illégaux, ce qui alimente l'incertitude sur le front commercial.

Entre autres, Gap < GAP.N > a chuté de 8 % après avoir mis en garde contre la pression et l'incertitude liées aux droits de douane américains et avoir prévu un bénéfice annuel ajusté largement inférieur aux estimations.