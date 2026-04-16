Les marchés à terme de Wall Street progressent grâce aux espoirs de diplomatie au Proche-Orient et à des bénéfices élevés

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,05%, S&P 500 0,07%, Nasdaq en hausse de 0,17%

* Voyager Technologies grimpe après la sélection de la Nasa pour une mission privée d'astronautes

* Pepsi dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

(Mise à jour des prix) par Niket Nishant et Avinash P

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé jeudi, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que le pire du conflit au Moyen-Orient est passé , tandis qu'une vague de bénéfices solides a apaisé les inquiétudes concernant l'économie.

Bien qu'aucun accord n'ait été conclu pour mettre fin aux hostilités avec l'Iran, les espoirs de progrès diplomatiques ont amélioré le sentiment.

Les indices de référence S&P 500 .SPX et Nasdaq .IXIC ont clôturé à des niveaux record mercredi, signalant un regain d'appétit pour les actifs à risque si la diplomatie reste sur la bonne voie.

"Les marchés ont appris à anticiper les revirements après des menaces politiques agressives. Ce n'est pas tant de la complaisance que de l'adaptation", a déclaré Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

À 7:12 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 24 points, soit 0,05%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 5 points, soit 0,07%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 43,75 points, soit 0,17%.

Le sentiment a également été soutenu après qu'un haut fonctionnaire israélien ait déclaré que le cabinet israélien s'était réuni mercredi pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu au Liban voisin.

Un tel cessez-le-feu pourrait éliminer un point d'achoppement clé pour obtenir un accord de paix plus large. Le président Donald Trump a également indiqué que Washington pourrait encore parvenir à un accord avec Téhéran.

Toutefois, les actions restent vulnérables si la diplomatie cède la place à une nouvelle escalade.

"Les négociations en cours pourraient donner lieu à de nouveaux revirements et à des nouvelles contradictoires, ce qui rendrait les conditions de transactions périlleuses", a déclaré Shalett.

LES RÉSULTATS INFLUENCENT LE SENTIMENT

Les mouvements du marché pourraient également devenir plus idiosyncrasiques à mesure que la saison des bénéfices s'accélère, offrant de nouveaux catalyseurs aux investisseurs.

Le géant américain des boissons PepsiCo PEP.O a gagné 0,7 % avant le marché après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels , tandis que Travelers TRV.N a chuté de 3,1 % après ses résultats .

Charles Schwab SCHW.N et une multitude d'autres sociétés publient leurs résultats plus tard dans la journée. Netflix NFLX.O devrait également publier ses résultats après la clôture des marchés.

Les actions de Netflix ont baissé de 0,2 %, tandis que celles de Schwab ont reculé de 0,1 %.

La plupart des banques qui ont publié leurs résultats depuis le début de la semaine ont dépassé les estimations, indiquant que le consommateur reste en bonne santé financière , ce qui atténue les inquiétudes concernant le moteur de croissance de l'économie américaine.

"Les investisseurs ont décidé qu'ils ne voulaient pas rater une partie de la croissance des bénéfices, car ils ont parié que la guerre avait dépassé son pic d'escalade et que les risques géopolitiques diminuaient", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"L'évolution des principaux indices américains ce mois-ci a été tout à fait remarquable. Le risque est que la barre soit placée trop haut et que les investisseurs paient pour des bénéfices qui pourraient ne pas se matérialiser."

Les secteurs en perte de vitesse, tels que les valeurs technologiques et les logiciels, ont repris pied cette semaine. Les petites capitalisations gagnent également du terrain, l'indice Russell 2000 se situant à environ 0,8 % de son record intrajournalier.

Parmi les valeurs qui ont le plus progressé en début de séance, citons Voyager Technologies

VOYG.N , qui a augmenté de 7,4 % après que la Nasa a signé une commande pour que la société effectue la septième mission privée d'astronautes vers la Station spatiale internationale, la première sélection de la société pour ce type de mission.

Le fabricant de baskets Allbirds BIRD.O a chuté de 30 % après avoir été multiplié par près de sept au cours de la séance précédente en raison de l'enthousiasme suscité par son orientation vers l'intelligence artificielle .

Les investisseurs surveillent également la transition incertaine du leadership à la Réserve fédérale. Kevin Warsh, le candidat désigné par Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed, semble être confronté à une succession moins harmonieuse et moins opportune que prévu.

Trump a également déclaré mercredi qu'il renverrait Powell de son siège au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine si Powell ne quittait pas également ce poste à la fin de son mandat de chef de la Fed, le 15 mai.