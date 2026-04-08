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Les marchés à terme de Wall Street progressent grâce à l'annonce d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 09:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 3,4%, S&P 500 2,53%, Nasdaq 3,24%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, les investisseurs poussant un soupir de soulagement après que les États-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du pétrole brut en raison des attentes de reprise des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient. L'annonce mardi en fin de journée est intervenue quelques heures avant la date limite fixée par M. Trump, après laquelle il a déclaré que les États-Unis infligeraient des attaques dévastatrices aux infrastructures civiles de l'Iran si Téhéran ne rouvrait pas le détroit stratégique d'Ormuz.

La reprise s'est manifestée dans toutes les catégories d'actifs mondiaux. Les indices boursiers des principaux marchés asiatiques et européens ont grimpé de 4 à 5 %, tandis que les prix du pétrole brut ont baissé de 16 % pour atteindre près de 90 dollars le baril, et que le dollar, qui avait bénéficié d'un intérêt de refuge au cours du mois dernier, a chuté de 1 % par rapport au yen japonais JPY= .

Les investisseurs ont navigué dans les flux et reflux du conflit qui dure depuis plus d'un mois, alors que M. Trump a suggéré à plusieurs reprises de mettre fin à la guerre plus tôt, tandis que l'Iran a démenti toutes les informations faisant état de négociations.

La crainte est que la prolongation du conflit et la flambée des coûts de l'énergie ne pèsent sur la croissance économique et ne compliquent la politique monétaire de la Réserve fédérale. En mars, l'indice de référence S&P 500 .SPX a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis un an.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, ont baissé mercredi, et les contrats à terme sur les taux d'intérêt suggèrent que les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne les coûts d'emprunt inchangés cette année, selon les données compilées par le LSEG. Avant la guerre, les traders pariaient sur au moins deux baisses de 25 points de base des taux d'intérêt cette année, mais à un moment donné le mois dernier, les inquiétudes concernant l'inflation les ont amenés à parier sur une hausse potentielle des taux.

À 03:17 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 1 083 points, ou 2,31%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 168,5 points, ou 2,53%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a progressé de 790,5 points, soit 3,24%

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont bondi de 3,4 %, tandis que les contrats sur l'indice de volatilité CBOE VXc1 , l'indicateur de la peur à Wall Street, ont chuté de 4,8 points pour atteindre leur niveau le plus bas en deux semaines.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 584,46 Pts Index Ex -0,18%
NASDAQ Composite
22 017,85 Pts Index Ex +0,10%
S&P 500
6 616,85 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 616,85 Pts CBOE +0,08%
USD/JPY SPOT
158,3750 Six - Forex 1 -0,75%
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