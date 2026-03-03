Les marchés à terme de Wall Street chutent, le conflit au Moyen-Orient alimentant les inquiétudes sur l'inflation

* Futures en baisse: Dow 1,76%, S&P 500 1,84%, Nasdaq 2,32%

* Téhéran veut fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aura un impact sur les prix du pétrole

* Les investisseurs attendent les signaux de la Fed dans l'incertitude d'une baisse des taux

* Les actions de MongoDB plongent de 27 % après que les prévisions de bénéfices ont manqué les estimations

(Mise à jour des prix en continu, ajout de détails sur les valeurs technologiques et aurifères) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

LeNasdaq a été en tête des pertes parmi les indices boursiers américains avec une baisse de 2,3 % mardi , les investisseurs évaluant les retombées des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran sur l'inflation et le commerce mondial.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz, combinée à l'arrêt de la production de plusieurs producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, a fait grimper les taux d'expédition mondiaux et les prix du pétrole brut et du gaz naturel.

Le détroit, un point d'étranglement critique, achemine environ un cinquième de la consommation totale de pétrole dans le monde.

Les industries telles que les compagnies aériennes et les agences de voyage , qui sont exposées aux prix du brut, ont été mises à mal pour la deuxième journée. Delta DAL.N et Royal Caribbean RCL.N ont chuté d'environ 4 % chacun.

"Beaucoup dépendra du prix du pétrole", a déclaré un groupe de stratèges dirigé par Jim Reid de la Deutsche Bank. "Tout pic durable déclencherait sans aucun doute un mouvement plus significatif de réduction des risques."

Les valeurs technologiques telles que Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O étaient en baisse de 3,1 % et de 1,8 %, respectivement, après avoir progressé au cours de la séance précédente. Les sociétés de mémoire cotées au Nasdaq, telles que Sandisk SNDK.O , ont chuté de 8,4 % et Western Digital WDC.O a perdu 5,6 %, se ralentissant également après une forte hausse en février."

Les investisseurs craignaient que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation dans l'ensemble de l'économie et ne complique davantage les décisions politiques des responsables des banques centrales, déjà confrontés à des hausses de prix dues aux droits de douane.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine et les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à septembre , contre juillet, selon les données compilées par LSEG.

Les marchés seront à l'affût de nouveaux signaux de la part de la Fed, étant donné les récentes divisions sur la trajectoire des taux. John Williams, membre votant, Jeffrey Schmid et Neel Kashkari devraient s'exprimer plus tard dans la journée. À 05:59 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 858 points, ou 1,76%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 124,5 points, ou 1,84%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 579,5 points, soit 2,32%.

Les contrats à terme sur l'indice des petites capitalisations RTYcv1 ont chuté de 2,8 %, tandis que la jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, à 26,99 points.

Les valeurs pétrolières et gazières ainsi que les valeurs de défense ont été parmi les rares à avoir progressé. Occidental

OXY.N a augmenté de 3,7% et Cheniere Energy LNG.N a grimpé de 9,8%, tandis que Lockheed Martin LMT.N a gagné 1,4% et AeroVironment AVAV.O a ajouté 2,7%. Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont chuté en raison d'un dollar plus fort

=USD , entraînant une baisse de 12% et 9%, respectivement, des sociétés minières cotées aux États-Unis telles que Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N .

Les investisseurs américains sont également confrontés à des incertitudes quant à l'ampleur des perturbations que les modèles d'intelligence artificielle pourraient avoir sur les entreprises traditionnelles, ainsi qu'à des inquiétudes dans le domaine du crédit privé.

Les actions de MongoDB MDB.O ont plongé de 27,4 % après que la société de logiciels de base de données a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de la Bourse.

Une série de données américaines sera publiée plus tard cette semaine, y compris les ventes au détail de janvier, les chiffres de l'emploi ADP et le rapport sur les emplois non agricoles qui est très surveillé.