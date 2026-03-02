Les marchés à terme de Wall Street chutent en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1 % lundi, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement, ce qui a provoqué une ruée vers les valeurs refuges avant une semaine chargée en données économiques américaines.

Les prix du pétrole ont bondi, tandis que les valeurs refuges traditionnelles ont augmenté, l'or grimpant d'environ 2 % et les prix des obligations se redressant, envoyant le rendement du Trésor américain à 10 ans brièvement à son plus bas niveau depuis 11 mois.

Les nouvelles frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se sont poursuivies après les attaques du week-end qui ont coûté la vie au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ce qui a incité Téhéran à lancer des barrages de missiles dans la région et fait craindre que le conflit ne s'étende et n'entraîne des pays voisins.

Selon les médias, le président américain Donald Trump a déclaré que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, ajoutant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que les États-Unis atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés.

Le choc géopolitique survient juste au moment où les marchés se préparent à une série de publications économiques clés aux États-Unis. Les indices PMI manufacturiers pour le mois dernier sont attendus plus tard dans la journée, tandis que les ventes au détail de janvier, les chiffres de l'emploi ADP et le rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, sont prévus plus tard dans la semaine.

Une hausse prolongée des prix du pétrole risquerait de raviver les pressions inflationnistes, les opérateurs étant déjà confrontés à une inflation élevée qui a renforcé les attentes selon lesquelles il est peu probable que la Réserve fédérale américaine réduise son taux d'intérêt directeur à court terme.

À 02:20 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 680 points, ou 1,39%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 100,5 points, ou 1,46%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 464 points, ou 1,86%.

Les marchés ont connu un mois de février en dents de scie, la volatilité étant alimentée par l'incertitude concernant les coûts et les perturbations liés à l'intelligence artificielle, les inquiétudes renouvelées concernant les droits de douane et les tensions géopolitiques qui couvent, tout cela ayant pour effet de brider l'appétit pour le risque.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025. En revanche, le Dow Jones a réussi à enregistrer des gains pour le dixième mois consécutif, sa plus longue série de gains depuis une période de dix mois qui s'est achevée en janvier 2018.

Vendredi dernier, les valeurs financières et technologiques ont été à l'origine du recul, le Dow Jones clôturant en baisse de plus de 1 %, le Nasdaq perdant 0,9 % et le S&P 500 terminant en baisse de 0,4 %.