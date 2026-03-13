Les marchés à terme de Wall St sont modérés, les troubles au Moyen-Orient alimentant les inquiétudes sur l'inflation ; les données sont attendues

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés vendredi et les principaux indices de Wall Street ont entamé leur troisième semaine dans le rouge, alors que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient menace d'attiser les pressions sur les prix et de compliquer la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les investisseurs surveillaient également l'évolution du marché du crédit privé et attendaient la publication d'une série de données économiques plus tard dans la journée.

Les prix du brut ont frôlé les 100 dollars le baril alors que les combats au Moyen-Orient semblaient loin d'être résolus de sitôt malgré les assurances de l'administration Trump sur une fin rapide du conflit.

Les efforts tels que les mises à disposition d'urgence record de pétrole par l'Agence internationale de l'énergie et la licence américaine de 30 jours permettant aux pays d'acheter du pétrole russe et des produits pétroliers bloqués en mer n'ont pas réussi à faire baisser la flambée des coûts.

"Au-delà de l'énergie, ce qui préoccupe désormais les économistes, c'est l'impact potentiel sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, car ce qui transite par le détroit d'Ormuz ne s'arrête pas au pétrole: une part importante de la production industrielle mondiale dépend indirectement de ce corridor", a déclaré John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cite Gestion.

"En réalité, si cette situation devait perdurer, une grande partie de l'économie mondiale pourrait rapidement être mise sous pression."

Les marchés auront un aperçu de la santé de l'économie américaine, puisque les publications de janvier concernant les biens durables et les dépenses de consommation personnelle sont attendues à 8h30 (heure de l'Est), de même que la deuxième estimation du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre.

Les rapports sur les ouvertures d'emplois en janvier et l'estimation initiale de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs en mars sont également attendus à 10 heures (heure de l'Est).

La hausse des coûts a compliqué le travail de la Réserve fédérale, qui est également confrontée à un marché de l'emploi en perte de vitesse. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt et la hausse des rendements des bons du Trésor à court terme laissent présager une politique monétaire plus restrictive dans les mois à venir.

La banque centrale devrait se réunir la semaine prochaine et laisser les taux d'intérêt inchangés. Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ne prévoient plus qu'une seule réduction de 25 points de base des taux d'intérêt cette année, contre deux avant le début de la guerre, le 28 février.

À 5:19 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 11 points, ou 0,02%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 3,5 points, ou 0,05%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 31,25 points, soit 0,13%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a vacillé et a perdu 0,22 point à 27,05, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, étaient légèrement en baisse.

L'indice Dow .DJI , à forte composante financière, a été le plus durement touché au cours des trois dernières semaines, ce qui le place sur la voie des pertes mensuelles les plus importantes depuis décembre 2024.

Les inquiétudes concernant la qualité du crédit ont atteint leur paroxysme cette semaine après que Morgan Stanley

MS.N a interrompu les rachats de ses fonds de crédit privés, à la suite de mesures similaires prises par BlackRock

BLK.N et Blue Owl OWL.N au cours des dernières semaines.

JPMorgan Chase JPM.N a également limité les prêts aux acteurs du crédit privé, tandis que Blackstone BX.N a dû faire face à une augmentation des rachats.

Les actions de Blue Owl étaient légèrement en baisse dans les échanges de pré-marché, tandis que les autres étaient peu modifiées.

Les valeurs du secteur du voyage, les plus touchées par la guerre et la hausse des coûts de l'énergie, ont légèrement baissé.

Les compagnies aériennes Alaska ALK.N et American AAL.O ont perdu environ 0,4% chacune, tandis que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont perdu environ 1% chacune.

Le fabricant de logiciels de conception Adobe < ADBE.O > a chuté de 9 %, car le directeur général de longue date Shantanu Narayen quittera son rôle une fois qu'un successeur aura été nommé, ce qui ravive les inquiétudes concernant sa stratégie alors qu'il est aux prises avec la perturbation de l'IA.

La société de cybersécurité SentinelOne < S.N > a chuté de 4 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations.

Megacap Meta < META.O > a glissé de 0,7 % après qu'un rapport a indiqué qu'elle avait reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" à au moins mai, au lieu de ce mois-ci.