Les marchés à terme de Wall St chutent avant la publication de données clés sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,33%, S&P 500 0,33%, Nasdaq 0,53%

*

L'audience de la gouverneure Cook de la Fed est prévue à 10 heures (heure de l'Est)

*

Fin de l'exemption tarifaire pour les paquets de faible valeur

*

Dell et Marvell chutent après des prévisions trimestrielles peu encourageantes

*

Caterpillar chute après avoir prévu des droits de douane plus élevés pour 2025

(Mise à jour des prix et ajout du rapport de Celsius Holdings) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, la prudence dominant l'humeur avant un rapport sur l'inflation très attendu qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt en septembre.

Le fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N et le fabricant de puces Marvell MRVL.O ont perdu 6,4 % et 14 % après que leurs prévisions trimestrielles aient été inférieures aux attentes.

Nvidia NVDA.O a perdu près de 2 % dans les échanges de pré-marché, un jour après que le leader des puces d'intelligence artificielle ait fait part de ses attentes décevantes concernant le marché chinois , ce qui a secoué les investisseurs habitués à des prévisions spectaculaires de la part de l'entreprise .

Néanmoins, la solidité de ses résultats globaux et les commentaires optimistes de la directrice générale Jensen Huang ont calmé les inquiétudes concernant un ralentissement imminent de la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle, stimulant ainsi d'autres actions liées à l'IA, des mégapoles et des entreprises de puces.

Cela a permis au S&P 500 .SPX et au Dow .DJI de clôturer à des niveaux record jeudi. L'indice de référence et le Nasdaq .IXIC étaient en passe de réaliser leur quatrième mois consécutif de hausse.

L'attention se porte maintenant sur un rapport concernant l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) - attendu à 8h30 ET.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice reste stable à 2,6 % en juillet par rapport au mois précédent. Si l'on exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, il devrait toutefois augmenter de 2,9 %, contre 2,8 % en juin.

"L'évolution récente de l'inflation n'est guère rassurante", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management.

"Même si le rapport sur l'inflation de juillet n'était pas alarmant, les signaux sous-jacents indiquent une augmentation des pressions sur les prix dans un contexte de droits de douane plus élevés."

À 07:04 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 150 points, soit 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 21,5 points, soit 0,33%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 125,75 points, soit 0,53%

Les traders évaluent à 84,2 % les chances que la Fed abaisse les coûts d'emprunt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, selon les données compilées par LSEG, encore ancrées par les commentaires dovish du président Jerome Powell à Jackson Hole , où il a reconnu la faiblesse du marché du travail.

Jeudi, en fin de journée, le gouverneur Christopher Waller, candidat au poste de président de la banque centrale, a déclaré qu'il souhaitait commencer à réduire les taux le mois prochain.

Néanmoins, certains analystes ont déclaré que les données globales suggèrent une économie résistante avec peu de signes des tarifs douaniers américains se répercutant sur les prix pour le moment.

Vendredi, cependant, l'exemption tarifaire américaine pour les importations de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars a pris fin, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les entreprises et, par conséquent, pour les consommateurs.

Cette semaine, l'attention s'est également portée sur le bras de fer entre le président américain Donald Trump et la banque centrale.

La gouverneure Lisa Cook a déposé une motion qui déclare que la tentative de Trump de la renvoyer était illégale et cherche à empêcher la Fed de prendre des mesures pour la renvoyer dans l'attente d'un litige ultérieur. Une audience sur la motion est prévue à 10 heures (heure de l'Est).

Les rendements des obligations du Trésor à long terme

US10YT=RR US30YT=RR ont augmenté en raison des craintes qu'une Fed influencée politiquement puisse réduire la crédibilité de la dette américaine. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix et des rendements plus élevés pèsent sur les actions plus risquées.

Entre autres, l'entreprise phare de l'économie mondiale Caterpillar CAT.N a perdu 2,6 % après avoir relevé son estimation annuelle pour les coûts liés aux droits de douane.

Celsius Holdings CELH.O a augmenté de 6,6 % après qu'un rapport ait indiqué que PepsiCo PEP.O augmentait sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes par le biais d'un accord de 585 millions de dollars.