Les marché indiens, en forte croissance, sont à "surveiller de près" (Franklin Templeton)

(AOF) - « Les tendances structurelles de l'Inde, l'augmentation de la prospérité, l'essor de l'industrie manufacturière, les réformes gouvernementales et l'influence grandissante sur la scène internationale sont des moteurs de croissance incontournables que les investisseurs devraient surveiller de près ». C’est ce qu’affirme Dina Ting, CFA Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton ETFs, évoquant les réussites récentes du pays dans les domaines spatial et diplomatique.

La diversification par rapport à la Chine s'est traduite par " un afflux de nouveaux investissements en Inde, où des entreprises telles qu'Amazon, Apple, Boeing, Samsung et Nokia misent sur le pays en tant que formidable alternative manufacturière ", rapporte l'analyste. La reprise économique chinoise, plus faible que prévue, semble en outre favoriser les actions indiennes, " en particulier pour les investisseurs internationaux qui ont privilégié les entreprises assez petites et centrées sur le marché intérieur ".

L'indice S&P BSE MidCap a progressé de plus de 20 %, contre 7,4 % pour l'indice S&P BSE Sensex, l'indice phare, qui mesure les performances des 30 plus grandes entreprises du pays. Parallèlement l'indice FTSE India Capped a progressé de 13,5 % depuis le début de l'année, contre 10,7 % pour l'indice MSCI India. La performance a été soutenue par des entreprises à moyenne capitalisation, exclues de l'indice MSCI India, davantage axé sur les méga-capitalisations.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a augmenté de 7,8 % en rythme annuel au cours du trimestre de juin, " ce qui témoigne d'une accélération par rapport au trimestre précédent, durant lequel la croissance avait été de 6,1 % ". L'amélioration des infrastructures " devrait continuer à attirer de plus en plus de multinationales, ce qui favorisera le développement de l'économie indienne dans son ensemble et pourrait profiter aux entreprises à petite et moyenne capitalisation ", conclut l'analyste.