Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les manifestations continuent en Biélorussie, plus de 130 personnes arrêtées Reuters • 13/12/2020 à 16:33









MOSCOU, 13 décembre (Reuters) - Les forces de l'ordre en Biélorussie ont arrêté 135 manifestants dimanche lors des rassemblements hebdomadaires organisés pour contester la réélection du président Alexandre Loukachenko, a rapporté l'organisation locale de défense des droits humains Viasna-96 (Printemps-96). Plus de 120 manifestations ont eu lieu ce dimanche à Minsk et dans d'autres villes du pays, réunissant de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes, selon le journal biélorusse Nasha Niva. Certains manifestants brandissaient des drapeaux blancs barrés d'une bande rouge, devenus un symbole de l'opposition à Alexandre Loukachenko, et ont scandé "Vive la Biélorussie". La police annonce généralement le nombre de ses arrestations le lundi. Plus de 30.000 personnes ont été arrêtées en Biélorussie depuis le début du mouvement de contestation en août, affirme l'opposition, qui dénonce des fraudes lors de l'élection présidentielle. (Polina Devitt version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.