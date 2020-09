Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les manifestants biélorusses maintiennent la pression sur Loukachenko Reuters • 20/09/2020 à 16:28









MOSCOU, 20 septembre (Reuters) - Des dizaines de milliers de Biélorusses ont de nouveau manifesté dimanche à Minsk pour exiger le départ du président Alexandre Loukachenko. Plus d'une dizaine d'opposants à l'autocrate biélorusse, au pouvoir depuis 26 ans, ont été arrêtés, selon l'agence de presse russe Tass. Près de 400 personnes avaient déjà été interpellées samedi lors d'une manifestation de femmes, selon la police. La plupart ont par la suite et libérées. Des pirates informatiques anonymes ont dans le même temps diffusé des données à caractère personnel d'environ un millier de policiers, justifiant cette action par les actes de torture et les passages à tabac dont des manifestants ont dit avoir été victimes depuis le début du mouvement de protestation. (Andrey Ostroukh, version française Tangi Salaün)

