Les magasins Cora vont passer sous enseigne Carrefour à partir du 1er octobre

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les magasins Cora, rachetés par Carrefour, vont progressivement changer d'enseigne à partir du 1er octobre, a annoncé dans un communiqué lundi le géant de la distribution.

Carrefour avait annoncé le 1er juillet dernier la finalisation du rachat officiel au groupe belge Louis Delhaize des magasins Co et Match - ces derniers conservant pour leur part leur nom - ainsi que de leur centrale d'achat Provera. L'opération avait été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 milliard d'euros.

Louis Delhaize détenait 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match, souvent situés dans le quart nord-est de la France. Ils représentent selon Carrefour 2,4% environ du très bataillé marché de la distribution alimentaire, et emploient 22.000 personnes.

Lundi dans un communiqué, Carrefour annonce que son "acquisition du distributeur Cora entre dans une nouvelle phase avec la bascule progressive des 60 magasins sous leur nouvelle enseigne".

"Cette intégration s’effectuera en trois vagues de changement d’enseigne: une première de 19 magasins qui débutera le 1er octobre; une deuxième de 20 magasins à compter de la mi-octobre et enfin, une dernière vague de 21 magasins à partir de fin octobre".

Pendant cette "bascule", les hypermarchés resteront ouverts, précise Carrefour.

L'acquisition de Cora et Match est "la plus importante pour Carrefour depuis le rachat de Promodès" en 1999, dixit le PDG Alexandre Bompard, et permet à Carrefour de conforter sa deuxième place derrière E.Leclerc, qui détient près du quart du marché, et devant Les Mousquetaires/Intermarché qui ont racheté de nombreux magasins au groupe en difficulté Casino.