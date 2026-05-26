Les lueurs d'espoir pour la paix au Moyen-Orient se font plus vives

Les Bourses européennes devraient évoluer en ordre dispersé à l'ouverture de la deuxième séance de cette semaine. Elles sont attendues dans des directions opposées après des nouveaux signes de détente dans le conflit au Moyen-Orient. Donald Trump affirme qu'un projet d'accord avec l'Iran inclut la réouverture du détroit d'Ormuz. "Un accord a été largement négocié et reste à finaliser entre les Etats-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran et les différents autres pays mentionnés", a t-il écrit sur Truth Social. Le CAC 40 devrait perdre 0,18% et le Dax 0,18%. En revanche, le FTSE 100 devrait gagner 0,26%.

Le président américain ajoute que "avoir eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, qui s'est également très bien déroulé". Les derniers aspects et détails de l'accord sont en cours de discussion et seront annoncés prochainement. Outre de nombreux autres éléments de l'accord, le détroit d'Ormuz sera ouvert", a-t-il confirmé.

Avant de faire part de cette information, le locataire de la Maison Blanche s'est entretenu avec la chaîne américaine CBS News par téléphone. Selon ce média, qui cite des sources proches des discussions, la dernière proposition comprendrait donc la réouverture de ce détroit, le dégel de certains actifs iraniens dans des banques à l'étranger ainsi que la poursuite des négociations pour 30 jours supplémentaires. CBS News ne mentionne, toutefois, quelle partie est à l'origine de ces propositions.*

Du côté du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, il a annoncé hier qu'un accord avec l'Iran était toujours possible, malgré les dernières frappes américaines contre des sites de missiles dans le sud du pays. "Il y a eu quelques discussions au Qatar aujourd'hui, donc nous verrons si nous pouvons faire des progrès. Je pense que les discussions tournent beaucoup autour de la formulation précise du texte initial, cela prendra donc quelques jours", a t-il devant des journalistes à Jaipur, lors d'une visite officielle en Inde.

L'armée américaine a confirmé hier avoir mené des frappes dans le sud de l'Iran, visant des sites de lancement de missiles et des navires qui tentaient de placer des mines, en dépit du cessez-le-feu en vigueur dans ce conflit.

Le pétrole progresse

Sur les négociations entre Washington et Téhéran, L'Iran a souligné samedi que la levée du blocus imposé sur ses ports par les Etats-Unis et la question du détroit d'Ormuz faisaient partie du cadre des négociations sur un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "La question du détroit d'Ormuz figure parmi les sujets dans ce protocole d'accord en 14 points" négocié avec les Etats-Unis, a avancé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Par ailleurs, citant des personnes informées des négociations, selon le Financial Times, "des médiateurs estiment être proches d'un accord visant à prolonger de 60 jours le cessez-le-feu entre Américains et Iraniens et à établir un cadre de discussions sur le programme nucléaire de Téhéran.

Dans ce contexte géopolitique pesant, les cours du pétrole repartent à la hausse. Le Brent gagne 2% à 23 dollars. Le WTI avance de 2,2% à 91,74 USD.

Dans l'actualité des sociétés cotées, Lectra a procédé au rachat de 112 550 de ses propres titres au cours de la semaine du 18 au 22 mai. La société a réalisé cette opération à un prix pondéré moyen journalier d'acquisition de 16,2947 euros. Elle a ainsi dépensé au total 1 833 968,485 EUR.

De plus, la société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des addictions, NFL Biosciences a annoncé le dépôt d'une demande de brevet protégeant un biomarqueur prédictif d'efficacité associé à NFL-101, un candidat-médicament dans le sevrage tabagique. Cette nouvelle demande de brevet porte à cinq le nombre de familles de brevets détenues par NFL Biosciences dans le domaine du sevrage tabagique à partir d'extraits de tabac.

Colas, filiale de Bouygues, va participer au projet de construction du futur pôle mère-enfant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de La Réunion. Le montant global du projet s'lève à près de 140 millions d'euros, dont environ 50 millions d'euros reviennent à GTOI (filiale de Colas). Le début des travaux est prévu pour la mi-2026, avec une mise en service programmée fin 2029.

Saint-Gobain annonce avoir signé un accord le 22 mai 2026 avec le groupe Ecco - société de capital-risque et fonds d'investissement - pour la cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques. Cette cession devrait être finalisée d'ici fin juillet 2026.