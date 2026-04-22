Les livraisons via l'oléoduc Droujba vont reprendre vers la Hongrie et la Slovaquie

Le groupe pétrolier hongrois MOL MOLB.BU a déclaré mercredi que l'opérateur ukrainien de l'oléoduc Droujba l'avait officiellement informé qu'il était prêt à reprendre le transit de pétrole brut vers la Hongrie et la Slovaquie.

Les deux pays sont privés d'approvisionnement en pétrole russe via Droujba depuis fin janvier, après qu'une frappe de drone russe a endommagé l'oléoduc dans l'ouest de l'Ukraine.

Le Premier ministre hongrois sortant Viktor Orban, évincé lors des élections du 12 avril, et le gouvernement slovaque avaient accusé l'Ukraine de retarder les réparations, ce que Kyiv a nié.

L'Ukraine reprendra le pompage de pétrole via l'oléoduc Droujba mercredi, a déclaré mardi une source du secteur à Reuters, après que le président Volodimir Zelensky a annoncé que les réparations étaient terminées.

"JSC Ukrtransnafta, la société chargée de l'exploitation de la section ukrainienne de l'oléoduc Droujba, a officiellement informé MOL que les travaux de réparation sur l'oléoduc Droujba étaient terminés et que les conditions de force majeure en vigueur depuis le 27 janvier 2026 avaient pris fin à 18h le 21 avril 2026", a déclaré MOL dans un communiqué.

"Selon cette notification, JSC Ukrtransnafta est prête à reprendre le transit de pétrole brut vers la Hongrie et la Slovaquie."

Le vainqueur des élections hongroises, Peter Magyar, a appelé lundi Volodimir Zelensky à rouvrir l'oléoduc endommagé dès qu'il serait opérationnel, et la Russie à reprendre les livraisons de pétrole par ce biais.

(Rédigé par Krisztina Than, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)