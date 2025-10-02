Les livraisons trimestrielles de Tesla dépassent les estimations des analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de Tesla TSLA.O au troisième trimestre ont battu les estimations des analystes jeudi, la ruée vers les VE aux Etats-Unis avant l'expiration d'un crédit d'impôt populaire ayant plus que compensé l'effondrement de la demande pour ses véhicules en Europe.

La société a déclaré avoir livré 497 099 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 7,4 % par rapport aux 462 890 véhicules livrés il y a un an. Les analystes s'attendaient à environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha.