 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,08
+1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les livraisons trimestrielles de Tesla dépassent les estimations des analystes
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de Tesla TSLA.O au troisième trimestre ont battu les estimations des analystes jeudi, la ruée vers les VE aux Etats-Unis avant l'expiration d'un crédit d'impôt populaire ayant plus que compensé l'effondrement de la demande pour ses véhicules en Europe.

La société a déclaré avoir livré 497 099 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 7,4 % par rapport aux 462 890 véhicules livrés il y a un an. Les analystes s'attendaient à environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
469,2799 USD NASDAQ +2,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank