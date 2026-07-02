Les livraisons trimestrielles de Tesla battent un record ; la reprise en Europe laisse entrevoir une croissance annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du lancement du Model Y L au paragraphe 12)

* La reprise en Europe fait suite à la chute de l'année dernière, que les analystes attribuent en partie à la politique de Musk

* Les livraisons ont dépassé la production de plus de 28.000 véhicules, ce qui a permis de réduire l'accumulation des stocks

* Tesla publiera ses résultats trimestriels le 22 juillet après la clôture des marchés

* La société prévoit de consacrer plus de 25 milliards de dollars à ses dépenses d'investissement en 2026

par Akash Sriram et Abhirup Roy

TSLA.O , directeur général de Tesla, a annoncé jeudi des chiffres de livraisons records pour le deuxième trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street, grâce notamment à un rebond en Europe, ce qui nourrit l’espoir que le constructeur de véhicules électriques puisse mettre fin en 2026 à deux années consécutives de baisse annuelle.

Les solides résultats de l’activité automobile, pilier de Tesla, offrent un coussin de sécurité crucial alors que le directeur général Elon Musk se concentre sur des projets ambitieux et coûteux dans les domaines de la conduite autonome et de l’intelligence artificielle, principaux moteurs de la valorisation de l’entreprise, estimée à environ 1.600 milliards de dollars.

L'action de la société basée à Austin, au Texas, reculait d'environ 7% à la mi-journée. Les analystes et les investisseurs ont estimé que l'optimisme avait déjà été pris en compte dans le cours de l'action, celle-ci ayant progressé de 12% plus tôt dans la semaine. La reprise de Tesla en Europe a été favorisée par la flambée des prix des carburants, les aides gouvernementales en faveur des véhicules électriques, l’électrification accélérée des flottes d’entreprise et l’apaisement de la polémique suscitée auprès des consommateurs par les politiques d’extrême droite du directeur général Elon Musk l’année dernière .

"Je pense que la forte croissance en Europe est actuellement le principal moteur de Tesla. Les ventes aux États-Unis semblent toujours en baisse, bien que moins marquées que le recul global du marché américain des véhicules électriques, tandis que la Chine enregistre une légère croissance", a déclaré Seth Goldstein, analyste actions senior chez Morningstar.

M. Goldstein, qui s’attendait à une troisième baisse annuelle consécutive, a déclaré après la publication du rapport: "Je pense qu’il serait très difficile d’envisager une baisse sur l’ensemble de l’année à ce stade."

L’année dernière, Tesla a lancé des versions allégées et moins coûteuses de ses berlines compactes Model 3 et de ses SUV Model Y, et a mis en place des incitations et des options de financement attractives.

"Leurs prix et leurs produits aident les acheteurs à surmonter les éventuelles réticences qu’ils pourraient avoir à l’égard d’Elon Musk en personne", a déclaré Sam Fiorani, vice-président du cabinet d’études AutoForecast Solutions.

La demande aux États-Unis, le principal marché de Tesla, est toutefois restée sous pression après la suppression des crédits d’impôt pour les véhicules électriques à la fin de l’année dernière. "Nous sommes prudemment optimistes quant à une certaine croissance cette année", a déclaré M. Fiorani.

Selon les analystes, la suppression des aides à l’achat de véhicules électriques neufs aux États-Unis l’année dernière continue de peser sur les ventes, tandis que certaines mises à jour apportées à une gamme de modèles vieillissante ont permis d’améliorer les performances sur le marché chinois.

"Nous estimons que les ventes de Tesla aux États-Unis ont probablement baissé d’au moins 10% au cours du trimestre", a déclaré Dmitriy Pozdnyakov, analyste senior chez Freedom Broker.

Tesla a lancé jeudi aux États-Unis sa version à six places du Model Y. Ce véhicule électrique à trois rangées et à empattement allongé, baptisé Model Y L, a contribué à stimuler les livraisons de Tesla en Chine et devrait aider à relancer la demande aux États-Unis.

La société a livré 480.126 véhicules entre avril et juin, un record pour un deuxième trimestre et une hausse d’environ 25% par rapport à l’année précédente, dépassant largement l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 402.776 véhicules, selon les données de Visible Alpha.

Tesla a produit 451.758 véhicules au cours du trimestre. Les livraisons ont dépassé la production de plus de 28.000 véhicules, ce qui a conduit l’entreprise à réduire les stocks qu’elle avait constitués au cours du premier trimestre.

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par l’entreprise ont augmenté cette année, grâce notamment à la production de la nouvelle version du Model Y, malgré la concurrence intense de BYD 002594.SZ et d’autres constructeurs automobiles nationaux.

L’entreprise a indiqué qu’elle publierait ses résultats trimestriels le 22 juillet après la clôture des marchés.

Les activités de Tesla ne se limitent plus à la fabrication de voitures; l’entreprise prévoit de consacrer plus de 25 milliards de dollars à ses dépenses d’investissement en 2026, soit près du triple des 8,5 milliards de dollars de l’année dernière, afin de développer ses infrastructures d’IA, sa production de batteries, la fabrication de Cybercabs et les robots Optimus.

Tesla a poursuivi le déploiement en Europe de son logiciel d’aide à la conduite avancé "Full Self-Driving" (FSD), bien qu’il ne soit disponible que dans une poignée de pays. Les analystes s’attendent à une disponibilité plus large au cours des prochains mois afin de soutenir la demande.

L’entreprise a étendu ses activités de robotaxis après avoir lancé un service commercial limité à Austin en juin. Elon Musk a déclaré que l’entreprise avait l’intention de développer rapidement ce service d’ici 2026.

"Le cours de l’action continue de connaître des hauts et des bas. Les investisseurs sont enthousiasmés par ce rebond, mais les gros investisseurs attendent encore de voir si Tesla sera réellement en mesure de tenir les promesses d’Elon Musk concernant l’IA, les robotaxis et la technologie de conduite autonome", a déclaré David Wagner, responsable des actions chez Aptus Capital Advisors, actionnaire de Tesla.

La production du Cybercab, le véhicule autonome spécialement conçu par Tesla, dépourvu de pédales et de volant, devrait s’accélérer dans le courant de l’année. Jeudi également, Rivian, un concurrent de plus petite taille, a revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles et a dépassé les estimations concernant ses livraisons du deuxième trimestre.