Les livraisons mondiales de smartphones enregistrent leur pire troisième trimestre depuis 14 ans en raison d'une pénurie de mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique et des perspectives pour 2026 aux paragraphes 8 et 9)

* Les perspectives pour le reste de l'année 2026 restent difficiles, selon Counterpoint

* Samsung conserve la première place avec 23% de part de marché, malgré une baisse de 3% de ses expéditions

* La part de marché d'Apple dépasse les 20% pour la première fois au troisième trimestre

Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 20% en glissement annuel pour atteindre leur plus bas niveau au troisième trimestre depuis 2012, la flambée des coûts des puces mémoire et les pénuries d'approvisionnement ayant mis la pression sur les fabricants et fait grimper les prix, selon les estimations préliminaires publiées lundi par Counterpoint Research.

La hausse des prix des composants de mémoire, les projets d’infrastructure d’IA ayant accaparé l’offre, a fait grimper les coûts de production et incité les fabricants à augmenter les prix de vente au détail, à réduire leurs expéditions et à privilégier la rentabilité plutôt que les volumes.

“Les consommateurs conservent leurs appareils plus longtemps que prévu, s’intéressent de plus en plus aux appareils reconditionnés et privilégient les appareils haut de gamme”, a déclaré Shilpi Jain, analyste senior chez Counterpoint.

Samsung 005930.KS a conservé sa première place avec une part de marché de 23%, grâce à la demande pour sa série Galaxy Z Fold8 et à un approvisionnement stable en composants pour ses appareils de milieu de gamme. Les livraisons ont baissé de 3% par rapport à l’année précédente au cours du trimestre.

La part de marché d’Apple AAPL.O a atteint 22%, franchissant pour la première fois la barre des 20% au troisième trimestre, malgré une baisse des expéditions par rapport à l’année précédente.

L’absence d’un modèle d’entrée de gamme iPhone 18 a entraîné un approvisionnement des canaux de distribution plus faible au mois du lancement que pour la gamme complète d’iPhone 17 un an plus tôt, a indiqué Counterpoint.

OPPO et vivo ont enregistré des baisses de livraisons de plus de 20%. Les livraisons de Xiaomi 1810.HK ont chuté de plus de 30%, réduisant sa part de marché à 10%, l’entreprise ayant réduit son exposition aux appareils à bas prix et à certains marchés étrangers afin de préserver ses marges.

“Les perspectives pour le reste de l’année 2026 restent difficiles”, a déclaré Counterpoint.

“Les réductions de production, le resserrement des gammes de produits et l’accent mis sur les appareils haut de gamme devraient se poursuivre, tandis que les segments sensibles aux prix subiront une pression accrue en raison de la hausse des prix des appareils et de la disponibilité limitée des composants.”