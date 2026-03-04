Les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine ont baissé en janvier par rapport à l'année précédente, selon les données du CAICT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les livraisons de téléphones mobiles de marque étrangère en Chine en janvier, y compris les iPhones d'Apple AAPL.O , ont chuté de 36,5% par rapport au même mois de l'année précédente, selon les calculs de Reuters sur les données publiées par un cabinet de recherche affilié au gouvernement mercredi.

Les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication ont montré que les livraisons de téléphones de marques étrangères en Chine se sont élevées à 2,79 millions d'unités en janvier.

Les livraisons globales de téléphones en Chine ont baissé de 16,1 % en glissement annuel pour atteindre 22,87 millions d'unités en janvier, selon les données.