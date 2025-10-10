Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour octobre augmentent à l'expiration, selon les données de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour octobre ont atteint 1 258 lots ou 125 800 tonnes à l'expiration, contre 788 lots en septembre, selon les données de l'Intercontinental Exchange vendredi.
Le contrat a expiré à 669,75 dollars la tonne.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer