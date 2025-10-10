Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour octobre augmentent à l'expiration, selon les données de l'ICE

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour octobre ont atteint 1 258 lots ou 125 800 tonnes à l'expiration, contre 788 lots en septembre, selon les données de l'Intercontinental Exchange vendredi.

Le contrat a expiré à 669,75 dollars la tonne.