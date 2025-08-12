Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour le mois d'août augmentent à l'expiration, selon les données de l'ICE

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour le mois d'août ont atteint 2 198 lots ou 219 800 tonnes à l'échéance, contre 998 lots en juillet, selon les données de l'Intercontinental Exchange mardi. Le contrat a expiré à 671,50 dollars la tonne.