Argentine: évacuations après des inondations dans le nord du pays
information fournie par AFP 12/03/2026 à 01:24

Des personnes secourent un homme lors d'une inondation à Agua Azul, dans la province de Tucuman, en Argentine, le 11 mars 2026 ( AFP / Walter MONTEROS )

Des tempêtes à répétition provoquent depuis dimanche d'importantes inondations dans la province de Tucuman, dans le nord de l'Argentine, avec des dizaines de personnes évacuées, des voitures englouties et des maisons sous l'eau.

Cette province est touchée depuis plusieurs mois par de fortes pluies, qui ont atteint une moyenne de 800 millimètres depuis décembre, soit 70% de la pluviométrie annuelle dans cette région.

Dimanche, il y est tombé 170 millimètres en seulement quelques heures, ce qui a fait déborder rivières et nappes phréatiques.

"Les gens n'ont jamais vécu une situation de la sorte. Tous ceux avec qui nous avons parlé affirment qu'ils n'avaient jamais vu tomber autant de pluie en si peu de temps", a déclaré mercredi Osvaldo Jaldo, gouverneur de la province de Tucuman venu constater les dégâts.

"Il n'y a pas de rivière ni de système d'évacuation qui puisse supporter cela (...) les nappes sont saturées", avait-il dit mardi lors d'une conférence de presse.

Une femme évacue de l'eau pendant une inondation à Agua Azul, dans la province de Tucuman, en Argentine, le 11 mars 2026 ( AFP / Walter Monteros )

Dans certains villages, les rues étaient transformées en canaux.

"L'eau est arrivée jusqu'à la salle de bains, la chambre, la salle à manger", énumère Dolores Rosa, habitante de la petite ville de Simoca, interrogée par la chaîne locale C5N. "Nous demandons (aux autorités) de l'eau minérale, parce que l'eau du robinet sort noire", a ajouté cette femme ayant un fils handicapé, sans donner son nom de famille.

De nombreuses personnes avec de l'eau jusqu'à la taille transportaient leurs affaires dans des sacs jetés sur l'épaule. D'autres portaient chats ou chiens sauvés du déluge.

