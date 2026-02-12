Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour février chutent à l'expiration, selon les données de l'ICE

12 février - Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour février sont tombées à 2 716 lots ou 271 600 tonnes à l'expiration, contre 2 902 lots en janvier, selon les données de l'Intercontinental Exchange jeudi.

Le contrat a expiré à 684,5 la tonne.