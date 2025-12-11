Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour décembre chutent à l'expiration, selon les données de l'ICE

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour décembre sont tombées à 791 lots ou 79 100 tonnes à l'expiration, contre 1 604 lots en novembre, selon les données de l'Intercontinental Exchange jeudi.

Le contrat a expiré à 648 dollars la tonne.