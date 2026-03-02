Les litiges américains sur les droits de douane renvoyés au tribunal du commerce pour déterminer les prochaines étapes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 5)

Lundi, une cour d'appel américaine a renvoyé les actions en justice qui ont conduit à l'annulation de la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump au Tribunal américain du commerce international, qui pourrait déterminer la procédure de remboursement de plusde 130 milliards de dollars aux importateurs.

La cour d'appel fédérale a rendu une ordonnance d'une page faisant droit à la demande des importateurs de renvoyer l'affaire devant le tribunal du commerce, où elle a été introduite au début de l'année 2025. L'administration Trump s'est opposée à cette requête et a déclaré qu'elle souhaitait que l'affaire soit reportée de quatre mois au maximum afin d'avoir le temps d'examiner les options qui s'offrent à elle.

La Cour suprême a annulé le 20 février les droits de douane imposés par M. Trump en vertu d'une loi d'urgence économique. Plus de 300 000 importateurs ont payé ces droits de douane, mais la Cour suprême n'a donné aucune indication sur la manière dont le gouvernement devrait rembourser cet argent, et M. Trump a déclaré que la procédure pourrait durer cinq ans.

Environ 2 000 importateurs ont intenté une action en justice pour obtenir un remboursement, dont un grand nombre de grandes entreprises multinationales telles que FedEx FDX.N . Les petits importateurs espèrent que les fonctionnaires des douanes adopteront une procédure simple et peu coûteuse pour obtenir les remboursements.

Les importateurs ont déjà demandé au tribunal de commerce, lorsque l'affaire sera de nouveau de son ressort, d'ordonner au gouvernement de commencer à prendre des mesures pour créer une procédure de remboursement.