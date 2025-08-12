Les liquidités détenues par les entreprises américaines ont diminué de moitié depuis 2021 en raison des taux d'intérêt élevés, selon les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateev Bhandari

Les allocations de liquidités par les entreprises américaines ont diminué de moitié depuis 2021 , car les taux d'intérêt élevés incitent à se tourner vers les bons du Trésor à rendement plus élevé, ont montré mardi les données de Clearwater Analytics CWAN.N .

Les allocations médianes aux liquidités - qui comprennent les devises fortes, les fonds du marché monétaire et les bons du Trésor à 90 jours - sont tombées à 20 % à la fin du mois de juillet, contre 40 % en 2021, selon un rapport portant sur environ 800 entreprises américaines clientes du fabricant de logiciels de gestion d'investissements, représentant un total de 1,3 billion de dollars d'actifs.

Il s'agit du niveau le plus bas enregistré dans le système de Clearwater depuis au moins huit ans.

Si l'on exclut les bons du Trésor à très court terme, les allocations médianes aux bons du Trésor américain sont passées de 3 % à 20 % au cours de la même période.

Les directeurs financiers tentent d'obtenir des rendements plus élevés avant que la Réserve fédérale américaine ne recommence à réduire ses taux d'intérêt, une perspective renforcée par le rapport sur l'emploi de juillet , tout en conciliant le besoin de liquidités.

Un grand nombre d'entreprises conservent ces obligations jusqu'à leur échéance, a déclaré à Reuters Matthew Vegari, responsable de la recherche chez Clearwater.

Les bons du Trésor à court terme sont ceux qui s'ajustent le plus rapidement aux changements de taux, ce qui pousse les entreprises à allonger la durée de leurs obligations pour obtenir des rendements plus élevés.

"Les entreprises continuent d'ajouter de la duration parce qu'elles savent que le risque de duration est minime, car la probabilité que la Fed augmente les taux est beaucoup plus faible que la probabilité que la Fed les réduise", a déclaré Matthew Vegari.

Pondérées en fonction de l'échéance, les durées médianes des portefeuilles ont augmenté pour atteindre 0,61 an à la fin du mois de juillet, contre 0,45 an au début de l'année 2021.

L'environnement de taux d'intérêt plus élevés et plus longs est "un vent favorable pour ceux qui ont besoin d'emprunter, et un vent favorable pour ceux qui ont des liquidités dans leurs bilans et qui veulent simplement obtenir un revenu passif sans aucun risque", a ajouté Matthew Vegari.