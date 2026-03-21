Les limites imposées par le Pentagone à l'accès de la presse sont inconstitutionnelles, selon un juge américain

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* Le New York Times a intenté une action en justice pour violation de la liberté d'expression

* Le gouvernement a déclaré que cette politique était nécessaire à la sécurité nationale

* Le juge déclare que le public devrait avoir accès à des informations provenant de différents points de vue

(Ajout d'une déclaration du Pentagone au paragraphe 4) par Jack Queen

Un juge fédéral a bloqué vendredi la politique restrictive d'accès à la presse du Pentagone de l'administration Trump, qui menace les journalistes d'être qualifiés de risques pour la sécurité s'ils recherchent des informations non autorisées à la diffusion publique.

Le procès intenté par le New York Times NYT.N devant le tribunal fédéral de Washington alléguait que les changements de politique opérés par le ministère de la Défense l'année dernière lui donnaient carte blanche pour exclure les journalistes et les organes de presse en cas de couverture que le ministère n'appréciait pas, en violation des protections de la Constitution en matière de liberté d'expression et de procédure régulière. Le gouvernement a contesté cette caractérisation et a déclaré que la politique était raisonnable et nécessaire pour la sécurité nationale.

Le juge de district Paul Friedman a déclaré dans sa décision qu'il reconnaissait l'importance de protéger les troupes et les plans de guerre, mais qu'il était "plus important que jamais que le public ait accès à des informations provenant d'une variété de perspectives sur ce que fait son gouvernement" à la lumière de la récente "incursion" du président Donald Trump au Venezuela et de la guerre avec l'Iran. Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré sur les médias sociaux que le gouvernement n'était pas d'accord avec la décision et qu'il ferait immédiatement appel.

Le porte-parole du New York Times, Charlie Stadtlander, a déclaré que la décision fait respecter les droits constitutionnels de la presse libre et "réaffirme le droit du Times et d'autres médias indépendants de continuer à poser des questions au nom du public".

"Les Américains méritent d'avoir une visibilité sur la façon dont leur gouvernement est dirigé et sur les actions que l'armée entreprend en leur nom et avec l'argent de leurs impôts", a déclaré Charlie Stadtlander dans un communiqué vendredi.

LA PLUPART DES ORGANES D'INFORMATION N'ONT PAS ADHÉRÉ À LA NOUVELLE POLITIQUE

Les modifications approuvées par le secrétaire à la défense Pete Hegseth en octobre 2025 stipulent que les journalistes peuvent être considérés comme des risques pour la sécurité et se voir retirer leur badge de presse s'ils sollicitent du personnel militaire non autorisé à divulguer des informations classifiées et, dans certains cas, non classifiées.

Sur les 56 organes de presse membres de l'Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une reconnaissance de la nouvelle politique, selon l'action en justice intentée par le Times. Les journalistes qui n'ont pas signé ont perdu leur carte de presse.

Le Pentagone a constitué un nouveau corps de presse composé de médias pro-Trump et de personnalités des médias après l'exode des journalistes, ce qui, selon le Times, prouve que la politique visait à étouffer les reportages peu flatteurs.

La politique stipule que la publication d'informations sensibles "est généralement protégée par le premier amendement", mais précise que la sollicitation de ces informations pourrait être prise en compte par les fonctionnaires lorsqu'ils déterminent si un journaliste présente un "risque pour la sécurité ou la sûreté".

Dans son action en justice, le Times affirme que cette politique restreint illégalement les techniques essentielles de collecte d'informations et donne au Pentagone un pouvoir discrétionnaire "illimité" pour révoquer les laissez-passer, ce qui lui permet d'imposer à la presse le type de restrictions "fondées sur le point de vue" interdites par la Constitution.

Les avocats du ministère de la justice ont reconnu que cette politique était en partie subjective, mais ils ont affirmé que les décisions relatives aux accréditations de la presse étaient toujours régies par des critères neutres et objectifs. Le gouvernement a également déclaré que le fait de solliciter le personnel militaire à commettre un crime en divulguant des informations non autorisées n'était pas un discours légalement protégé.

Dans sa décision de vendredi, Paul Friedman a déclaré que cette politique violait le premier et le cinquième amendement parce qu'elle était vague, trop large et qu'elle "faisait de toute collecte d'informations et de tout reportage non approuvés par le ministère" un motif possible de révocation de l'accréditation d'un journaliste.

Il a également rejeté l'argument du gouvernement selon lequel cette politique visait à empêcher la sollicitation criminelle de secrets de défense par les journalistes, affirmant qu'il était impossible pour les journalistes de savoir si les informations qu'ils recherchent sont autorisées à être divulguées.

Ce changement de politique a été critiqué par les défenseurs du journalisme, qui l'ont qualifié de nouvelle attaque de Donald Trump et de son administration contre la liberté de la presse.

Le responsable de la Fondation pour la liberté de la presse, Seth Stern, a salué la décision de vendredi dans un communiqué, déclarant qu'il était "choquant" que le gouvernement ait soutenu que "les journalistes qui posent des questions au gouvernement sont criminels".

L'Associated Press a intenté une action en justice contre des responsables de l'administration Donald Trump pour avoir été exclue du corps de presse de la Maison Blanche après que l'agence de presse a décidé de continuer à utiliser le nom établi du golfe du Mexique, tout en reconnaissant le décret de Donald Trump demandant aux institutions américaines de s'y référer en tant que golfe d'Amérique.

L'AP a déclaré que la décision était une discrimination illégale basée sur le point de vue, tandis que le gouvernement a répliqué qu'il avait un large pouvoir discrétionnaire sur les décisions d'accès à la presse pour les espaces non publics.