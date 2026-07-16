Les levées de fonds des start-ups du secteur spatial se maintiennent à des niveaux quasi records

par Akash Sriram

Les investissements mondiaux dans les start-ups spatiales ont atteint des niveaux quasi records au deuxième trimestre, portés par l'enthousiasme des investisseurs suite à l'introduction en bourse de SpaceX SPCX.O , évaluée à près de 86 milliards de dollars, selon un rapport publié jeudi par Seraphim Space.

Cette introduction en bourse historique a élargi l'intérêt des investisseurs au-delà des fonds traditionnels axés sur l'espace, renforçant ainsi l'émergence du secteur en tant que classe d'actifs à part entière.

Elle a également favorisé des levées de fonds plus importantes pour les entreprises développant des systèmes de lancement, des réseaux satellitaires, des technologies de défense et d'autres infrastructures orbitales. "Nous avons constaté une nette augmentation de l'intérêt des investisseurs au cours de l'année écoulée, soutenue par l'introduction en bourse de SpaceX , mais qui reflète également une reconnaissance plus large, de la part des investisseurs, de la maturité commerciale du secteur", a déclaré Lucas Bishop, analyste en investissement au sein de la société d'investissement britannique.

"Nous constatons un afflux croissant d'investisseurs ayant une exposition limitée, voire nulle, au secteur spatial, qui cherchent désormais à se positionner dans ce domaine."

Si M. Bishop a indiqué que le premier semestre 2026 avait constitué une période exceptionnelle en matière de levée de fonds et que les totaux trimestriels pouvaient fluctuer, il a précisé que les facteurs sous-jacents d'investissement du secteur restaient solides.

Les investisseurs ont indiqué que l'intérêt se portait également de plus en plus sur les entreprises au service de clients dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale, ainsi que sur celles développant des capacités informatiques spatiales, ce qui reflète les attentes selon lesquelles les gouvernements et les clients commerciaux vont accroître leurs dépenses dans ces domaines.

Les entreprises spatiales ont levé environ 7,5 milliards de dollars dans le cadre de 141 opérations de financement par capital-risque au deuxième trimestre, contre un montant record de 8 milliards de dollars répartis sur 159 opérations au trimestre précédent.

"Nous constatons désormais que les investisseurs injectent davantage de fonds dans des tours de table plus importants destinés à des entreprises spatiales bien établies. Cela signifie qu'il y a davantage de capitaux disponibles pour les entreprises qui ont déjà prouvé l'efficacité de leur technologie, pour lesquelles il existe une demande évidente, et qui sont désormais prêtes à se développer", a déclaré Felix von Schubert, associé exécutif chez NewSpace Capital. Les investisseurs observeront si Blue Origin, la société de Jeff Bezos, mènera à bien son projet annoncé visant à lever environ 10 milliards de dollars.

Cette opération pourrait figurer parmi les plus importantes levées de fonds privées de l'histoire du secteur et prolonger l'une des périodes les plus fastes en matière de mobilisation de capitaux que l'industrie spatiale commerciale ait connues.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))