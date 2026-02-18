Les lentilles de contact jetables journalières devraient faire rebondir le marché en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Les fabricants de lentilles de contact sont prêts pour une croissance plus régulière en 2026 après un léger ralentissement l'année précédente, en misant sur la demande croissante de produits jetables quotidiens haut de gamme et sur l'augmentation des besoins de correction de la vue à l'échelle mondiale.

Les quatre grands du secteur - Johnson & Johnson JNJ.N , Alcon ALCC.S , Cooper Companies COO.O et Bausch + Lomb

BLCO.TO - devraient bénéficier de l'abandon par les consommateurs des lentilles mensuelles ou réutilisables au profit des lentilles journalières à usage unique, plus onéreuses.

"Les gens préfèrent la commodité d'avoir quelque chose, de le mettre et de le jeter, plutôt que de devoir le gérer, le suivre, le nettoyer, le sauvegarder, et ainsi de suite", a déclaré Matt Miksic, analyste chez Barclays.

Les analystes s'attendent à ce que le marché croisse de 4 à 6 % par an à l'avenir, conformément aux tendances historiques récentes, après que la croissance se soit normalisée par rapport aux sommets post-pandémiques d'environ 8 à 9 % en 2022 et 2023.

Les fabricants de lentilles de contact pratiquent des prix supérieurs de 30 à 50 % à ceux des lentilles réutilisables, tout en augmentant le volume des ventes récurrentes puisqu'elles nécessitent des achats plus fréquents.

Matt Miksic a déclaré qu'il y avait des frictions pour amener les patients à "payer plus cher chaque année pour des lentilles journalières que pour des lentilles mensuelles", bien qu'il ait ajouté que l'industrie avait progressivement surmonté cette résistance.

Au quatrième trimestre, la division de Johnson & Johnson qui fabrique des lentilles de contact et d'autres produits a progressé de 5,3 % pour atteindre 417 millions de dollars, grâce à sa ligne de lentilles en silicone hydrogel de qualité supérieure et à ses produits jetables quotidiens.

L'AUGMENTATION DES TAUX DE MYOPIE STIMULE LA DEMANDE

Les fabricants de lentilles de contact profitent également de l'augmentation des cas de myopie dans le monde, car le temps passé sur les ordinateurs, les téléphones et d'autres appareils a créé un afflux constant de nouveaux patients nécessitant une correction de la vue.

"Même si la proportion entre les lunettes et les lentilles de contact reste la même, cela signifie que davantage de personnes se tournent vers les lentilles de contact", a déclaré Jeff Johnson, analyste chez Baird.

Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'environ 2,6 milliards de personnes étaient myopes en 2020 et que ce chiffre devrait atteindre 3,36 milliards en 2030.

Steve Lichtman, analyste chez William Blair, a déclaré qu'une baisse de la confiance des consommateurs ou de l'emploi constituait le plus grand risque pour la croissance des lentilles de contact, tandis que des poches de faiblesse en Asie-Pacifique ont également pesé sur le marché.