Les législateurs s'inquiètent des accords conclus par Echostar pour vendre des fréquences sans fil à AT&T et SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute aucun commentaire immédiat de la part d'Echostar, AT&T, SpaceX, plus de détails dans les paragraphes 3 à 9 de la lettre) par David Shepardson

Deux législateurs démocrates ont exprimé jeudi leur inquiétude quant aux accords conclus par EchoStar pour vendre des fréquences clés à AT&T et SpaceX pour 40 milliards de dollars, estimant qu'ils pourraient réduire la concurrence sur les marchés de la téléphonie mobile et des satellites.

La sénatrice Elizabeth Warren et le représentant Greg Casar ont exhorté la Commission fédérale des communications et le ministère de la Justice à examiner de près l'accord de 23 milliards de dollars avec AT&T et l'accord de 17 milliards de dollars avec SpaceX. "Le projet d'acquisition par AT&T du spectre d'EchoStar menace de consolider davantage l'industrie du sans-fil et d'exacerber les préjudices subis par les consommateurs", écrivent les législateurs. "Le projet d'acquisition du spectre d'EchoStar par SpaceX pourrait renforcer la position déjà dominante de SpaceX sur le marché des satellites

La FCC, le ministère de la justice et les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les législateurs ont noté qu'il y avait eu une consolidation supplémentaire significative dans le secteur, citant une série de transactions qui renforcent AT&T, Verizon et T-Mobile. "Ces transactions réduisent la concurrence et l'innovation sur le marché du sans-fil et font augmenter les coûts pour les consommateurs (

). Les consommateurs américains de services sans fil paient déjà des prix parmi les plus élevés au monde pour les données téléphoniques sans fil

", écrivent les législateurs. "Comme les trois grands opérateurs font face à moins de concurrence en raison d'une consolidation accrue, ils ne sont guère incités à réduire leurs coûts ou à améliorer leurs services pour attirer les clients

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré aux journalistes en septembre que les accords avec EchoStar pourraient "changer la donne pour le consommateur américain"

Les législateurs ont noté qu'EchoStar a déclaré à la FCC que SpaceX "a essayé à plusieurs reprises de saper l'utilisation par EchoStar du spectre () afin de pouvoir s'approprier le spectre" et ont soulevé des questions sur la relation entre Carr et le directeur général de SpaceX, Elon Musk. "Les circonstances entourant l'enquête de la FCC sur EchoStar et les relations étroites de M.

Musk avec l'administration Trump et ses principaux responsables font qu'il

est particulièrement important que la FCC et le DOJ procèdent à un examen solide, indépendant et impartial

avant d'approuver toute vente du spectre d'EchoStar à SpaceX", indique la lettre. En juin, le président Donald Trump a incité EchoStar, société mère de Dish TV, et Carr à conclure un accord sur le sort des licences de spectre sans fil de la société. Le fournisseur américain de télévision par satellite DirecTV a mis fin l'année dernière à son accord d'acquisition des activités de télévision par satellite d'EchoStar, qui comprend son rival Dish TV, à la suite de l'échec d'une offre d'échange de dettes.