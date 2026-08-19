Les législateurs irlandais convoquent TikTok au sujet de vidéos faisant l'apologie de la conduite dangereuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des jeunes roulent à contresens sur les autoroutes pour obtenir des « likes », selon la police

* Le gouvernement promet de prendre des mesures après la mort de cinq personnes dans une collision frontale

* TikTok affirme supprimer les vidéos qui enfreignent ses règles

Une commission parlementaire a demandé à TikTok d’expliquer comment la plateforme supprime les contenus qui « glorifient … des activités illégales » sur les routes irlandaises, après que le chef de la police a déclaré que des jeunes roulaient à contresens sur les autoroutes pour obtenir des « likes » sur les réseaux sociaux.

Cinq adolescents de sexe masculin ont trouvé la mort dimanche dans un accident alors qu’ils roulaient à contresens sur une autoroute, blessant grièvement trois femmes et un enfant qui se trouvaient dans une autre voiture et se rendaient à l’aéroport de Dublin, a indiqué la police.

Des vidéos prétendument filmées depuis cette voiture, ainsi que depuis d’autres véhicules se livrant à des manœuvres dangereuses, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

« À la suite de cette tragédie, de sérieuses questions se posent quant à la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus qui semblent glorifier les comportements dangereux et illégaux sur nos routes », a déclaré le député Alan Kelly, président de la commission des arts, des médias, des communications, de la culture et des sports.

« Nous avons besoin que les plateformes de réseaux sociaux prennent des mesures concrètes », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de TikTok a refusé de commenter cette invitation. En début de semaine, l’entreprise avait déclaré qu'elle surveillait de près les contenus liés à ces cinq décès et qu'elle supprimait les vidéos et les comptes qui enfreignent ses règles.

L’autorité irlandaise de régulation des médias a indiqué mardi qu’elle avait également demandé à TikTok de lui fournir un « compte rendu complet » des mesures prises concernant les contenus liés à la conduite risquée et imprudente sur sa plateforme.

DES GANGS QUI TENTENT DE SE SURPASSER LES UNS LES AUTRES

Une association représentant les policiers a indiqué que de nombreux gangs de jeunes hommes tentaient de se surpasser les uns les autres à travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, montrant leurs interactions avec la police et leur conduite à contresens sur les autoroutes.

Le gouvernement a promis à la police de lui fournir toutes les ressources nécessaires et a proposé de faire de la conduite à contresens sur autoroute une infraction distincte. La police irlandaise a indiqué qu’elle prévoyait de mettre en place une formation aux poursuites en véhicule pour ses agents avant la fin de l’année.

Le ministre de la Justice, Jim O'Callaghan, a lancé un avertissement à toute personne envisageant de rouler intentionnellement à contresens sur une autoroute: « Vous finirez en prison ou dans une tombe. »