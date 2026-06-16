Les législateurs européens approuvent l'accord commercial avec les États-Unis pour éviter un conflit tarifaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: la présidente de la Commission européenne, Volvo, des groupements industriels allemands (paragraphes 6-7) et un législateur européen (paragraphe 11)

* Le vote de mardi fait suite à un accord-cadre conclu en juillet 2025

* Ce vote constitue le dernier obstacle législatif majeur à la mise en œuvre de la partie européenne de l'accord

* Les États-Unis doivent encore mettre en place des droits de douane de 15%, ce qu'ils devraient faire d'ici le 24 juillet

par Philip Blenkinsop

Le Parlement européen a approuvé mardi la réduction des droits de douane sur de nombreuses importations de produits américains afin de respecter la partie de l'accord commercial conclue l'année dernière par l'Union européenne et d'éviter une nouvelle vague de conflits tarifaires entre les plus grands partenaires commerciaux mondiaux.

Le président américain Donald Trump a conclu un accord-cadre avec l'Union européenne sur son parcours de golf de Turnberry, en Écosse, en juillet dernier. En vertu de cet accord, l'UE a accepté de supprimer les droits de douane sur les produits industriels américains en échange de droits de douane américains de 15% sur la plupart des produits de l'UE. Près de 11 mois plus tard, l'UE n'a toujours pas mis en œuvre les réductions des droits d'importation, ce qui a poussé Trump à menacer d'imposer des droits de douane "bien plus élevés" si l'UE ne prenait pas de mesures avant le 4 juillet.

L'UE devrait respecter ce délai après que le Parlement européen a levé le dernier obstacle législatif majeur. Il a également prolongé l'importation en franchise de droits des homards américains, un mini-accord conclu avec Trump lors de son premier mandat présidentiel. "Un accord est un accord - et l’UE tient ses engagements", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur les réseaux sociaux.

Erik Severinson, directeur commercial de Volvo Cars, qui possède des usines automobiles en Europe et aux États-Unis, a déclaré que cette plus grande prévisibilité faciliterait la planification de la production, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et permettrait des investissements plus efficaces. Les groupes industriels allemands, dont l’Allemagne est le plus grand exportateur de l’UE vers les États-Unis, ont globalement salué ce vote , même si les droits de douane américains constituaient un défi de taille . Ils ont ajouté qu’il incombait aux États-Unis de mettre pleinement en œuvre l’accord de Turnberry.

LES ÉTATS-UNIS TIENDRONT-ILS LEUR ENGAGEMENT? Bien que le vote de mardi devrait éviter les droits de douane prévus par Trump pour le 4 juillet, il laisse subsister de nombreuses incertitudes . Lundi encore, Trump a déclaré qu’il imposerait des droits de douane de 100% sur le vin français à moins que Paris ne supprime sa taxe sur les ventes numériques. Les États-Unis doivent quant à eux mettre en place des droits de douane généraux de 15% sur les produits de l'UE après que la Cour suprême américaine a invalidé les précédents droits de douane mondiaux de Trump. L'administration Trump prévoit de reproduire les droits de douane de l'accord de Turnberry d'ici le 24 juillet.

La législation européenne adoptée par le Parlement européen expire à la fin de 2029 et comprend de multiples clauses de sauvegarde qui permettraient à l'UE de suspendre ses concessions si les États-Unis enfreignaient les termes de l'accord de Turnberry.

"Ce ne sera pas le dernier débat sur le commerce transatlantique, mais nous avons posé les bases de la stabilité alors que Trump continue de semer le chaos", a déclaré la députée européenne Karin Karlsbro, une libérale suédoise qui a suivi de près ce dossier.