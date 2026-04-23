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Les législateurs démocrates exhortent les directeurs généraux des détaillants et des expéditeurs à répercuter les remboursements des droits de douane de Trump sur les consommateurs
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de 15 démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis a exhorté jeudi les directeurs généraux des principaux détaillants et expéditeurs à restituer aux consommateurs qui ont payé des prix plus élevés tous les remboursements qu'ils reçoivent au titre des droits de douane illégaux du président Donald Trump.

* La lettre du groupe dirigé par Steven Horsford, représentant du Nevada, a été envoyée quelques jours seulement après que l'agence des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a lancé un nouveau portail permettant aux entreprises de soumettre des demandes de remboursement, conformément à une ordonnance du tribunal après que la Cour suprême a annulé en février les vastes droits de douane de Trump en vertu d'une loi sur les urgences nationales.

* Le groupe demande aux directeurs généraux quelles mesures ils prendront pour s'assurer que l'allègement tarifaire se traduise par une baisse des prix ou d'autres avantages directs pour les consommateurs, y compris des crédits.

* Il demande également aux chefs d'entreprise de s'engager à ne pas utiliser les remboursements pour des rachats d'actions ou la rémunération des dirigeants.

* La lettre a été envoyée aux directeurs généraux de Walmart

WMT.O , Amazon AMZN.O , Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N , Target TGT.N , Best Buy BBY.N , Costco COST.O , FedEx

FDX.N , United Parcel Service UPS.N et DHL DHLn.DE .

* On ne sait pas encore si ces entreprises demanderont des remboursements, car le système d'application du CBP est privé. Costco et FedEx ont tous deux intenté un procès au gouvernement fédéral pour empêcher la finalisation de leurs entrées d'importation et préserver leurs droits à des remboursements. Amazon, Target et Walmart n'ont pas intenté de telles actions.

* M. Trump a déclaré mardi qu'il se "souviendrait" des entreprises qui renoncent aux remboursements de droits de douane , ce qui implique un avantage non spécifié si elles s'abstiennent d'utiliser le portail du CBP.

* Les législateurs ont cité une étude du Penn Wharton Budget Model selon laquelle jusqu'à 175 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de droits de douane pourraient faire l'objet de remboursements, auxquels s'ajouteraient 700 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de paiements d'intérêts. Le CBP a déclaré en mars qu'il avait perçu 166 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) au titre des droits de douane garantis par la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).

* La lettre des démocrates demande aux directeurs généraux de fournir des détails sur la manière dont ils ont répercuté les coûts des droits de douane sur les consommateurs, les petites entreprises et d'autres fournisseurs.

* "Avec des remboursements substantiels susceptibles d'être traités prochainement au niveau des importateurs, nous craignons que sans transparence et responsabilité, les remboursements profitent aux bilans des entreprises et aux actionnaires et n'atteignent jamais les consommateurs qui ont payé des prix plus élevés", écrivent les législateurs.

Valeurs associées

AMAZON.COM
255,0800 USD NASDAQ -0,11%
BEST BUY
61,480 USD NYSE -3,19%
COSTCO WHSL
1 014,3800 USD NASDAQ +1,06%
DEUTSCHE POST
47,940 EUR XETRA -1,68%
FEDEX
392,640 USD NYSE +1,72%
HOME DEPOT
340,180 USD NYSE +0,23%
LOWE'S COM
246,520 USD NYSE +0,60%
TARGET
130,150 USD NYSE -0,34%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,740 USD NYSE +2,30%
WALMART
132,0300 USD NASDAQ +1,58%
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