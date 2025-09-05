Les législateurs cherchent à obliger l'inspecteur général de l'armée américaine à examiner l'accident mortel d'un hélicoptère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Un membre de la Chambre des représentants a déclaré vendredi qu'il souhaitait que le Congrès exige de l'inspecteur général de l'armée américaine de mener un audit sur la collision du 29 janvier entre un hélicoptère militaire et un jet régional d'American Airlines AAL.O qui a tué 67 personnes.

Le représentant Don Beyer a déclaré que le bureau de l'inspecteur général de l'armée avait refusé d'ouvrir une enquête sur l'incident malgré une demande bipartisane formulée en juin par deux douzaines de sénateurs .

M. Beyer a l'intention d'essayer d'inclure une exigence d'audit de l'armée dans un projet de loi annuel de financement du Pentagone. Le président de la commission sénatoriale du commerce, Ted Cruz, a également proposé une loi pour exiger de l'armée un audit des pratiques de sécurité aérienne et des "défaillances systémiques" qui pourraient avoir contribué à l'accident aérien américain le plus meurtrier depuis plus de vingt ans.

Lors d'un forum organisé vendredi près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, le sénateur Mark Warner de Virginie et M. Beyer ont soulevé des préoccupations concernant la congestion et les milliers d'incidents évités de justesse . L'aéroport dispose de la piste la plus fréquentée des États-Unis.

En 2024, le Congrès a ordonné la mise en place de cinq nouveaux vols aller-retour quotidiens au départ de Reagan, malgré les préoccupations en matière de sécurité et les objections des législateurs de Virginie.

"L'aéroport est conçu pour accueillir 14 millions de passagers par an et nous en accueillons 26 millions", a déclaré M. Beyer.

En août, le bureau de l'inspecteur général du ministère américain des transports a ouvert un audit sur la gestion de l'espace aérien par l'administration fédérale de l'aviation et sur les dérogations accordées à certains avions militaires pour l'utilisation d'un système de sécurité essentiel.

La FAA a été critiquée pour n'avoir pas réagi aux rapports d'incidents évités de justesse avant la collision de janvier.

En mai, la FAA a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone après un incident évité de justesse le 1er mai, qui a contraint deux avions civils à interrompre leur atterrissage.

Le mois dernier, la sénatrice Maria Cantwell a demandé à l'inspecteur général de l'armée "d'intervenir et de lancer" son propre audit.