Les législateurs américains s'inquiètent des tests effectués par Intel sur des outils fabriqués par une entreprise liée à la Chine
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 01:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexandra Alper

Un groupe bipartisan de législateurs américains dirigé par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren et le républicain Tom Cotton a soulevé mercredi des préoccupations en matière de sécurité nationale concernant les tests effectués par Intel sur des outils de fabrication de puces fabriqués par ACM Research, comme l'a d'abord rapporté Reuters .

ACM Research ACMR.O , un producteur d'équipements de fabrication de puces basé à Fremont, en Californie, a des racines profondes en Chine et deux unités à l'étranger qui ont été ciblées par les sanctions américaines. Parmi ses clients figurent des entreprises chinoises sanctionnées telles que YMTC, CXMT et SMIC, ce qui soulève la question de savoir si ACM pourrait transmettre des informations sensibles d'Intel INTC.O à des clients chinois, ont déclaré les législateurs.

"En opérant dans les installations d'Intel, ACM pourrait être exposé à des processus de fabrication de puces de pointe susceptibles d'améliorer matériellement la qualité et la compétitivité d'ACM et des entreprises militaires chinoises", ont déclaré les législateurs dans une lettre adressée au directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, datée de mercredi.

Intel a déclaré dans un communiqué que "les outils d'ACM ne sont pas utilisés dans les processus de production de semi-conducteurs d'Intel", ajoutant que l'entreprise se conforme pleinement aux lois et réglementations américaines et s'engage régulièrement avec le gouvernement américain sur les questions de sécurité.

ACM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire pour cette histoire.

La société a précédemment déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter les "engagements spécifiques des clients", mais qu'elle pouvait confirmer que "l'équipe américaine d'ACMR a vendu et livré à des clients nationaux de nombreux outils provenant de nos activités en Asie." Elle a également indiqué qu'elle avait divulgué l'envoi de trois outils à un "important fabricant de semi-conducteurs basé aux États-Unis", qui sont actuellement testés et dont certains ont satisfait aux normes de performance.

La lettre, également signée par les démocrates Elissa Slotkin et Andy Kim, ainsi que par les républicains Jim Banks et Pete Ricketts, témoigne de l'inquiétude des deux partis face au rôle croissant de la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Le comité de sélection de la Chambre des représentants sur la Chine a déclaré en octobre qu'il avait "examiné avec inquiétude les rapports selon lesquels ACM Research... a vendu du matériel de fabrication de semi-conducteurs à un fabricant de semi-conducteurs ayant des activités aux États-Unis qui a également certifié officiellement les outils d'ACM Research pour qu'ils soient utilisés dans sa chaîne de production."

Les législateurs ont également noté mercredi qu'Intel, qui a repoussé les appels à la démission de son directeur général lancés par le président Donald Trump en août en raison de ses liens présumés avec la Chine, est confronté à des responsabilités uniques, puisque le gouvernement américain détient désormais une participation dans l'entreprise.

"Cela soulève des questions importantes sur la responsabilité fiduciaire d'Intel et sur son approche de la sauvegarde de l'intérêt public," notamment sur la manière dont l'entreprise bénéficie aux intérêts économiques et aux contribuables américains", écrivent-ils.

"Les liens entre Intel et les entreprises chinoises figurant sur la liste noire soulèvent la question de savoir si l'argent des contribuables subventionne des activités susceptibles de menacer directement la sécurité nationale et le leadership des États-Unis dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs", ont-ils ajouté.

