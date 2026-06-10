Les législateurs américains s'inquiètent de la décision de Goldman Sachs de conserver sa responsable juridique comme conseillère malgré ses liens avec Epstein

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Les législateurs démocrates américains Elizabeth Warren et Raja Krishnamoorthi ont fait part de leurs inquiétudes au directeur général de Goldman Sachs

GS.N , David Solomon, concernant son intention présumée de maintenir Kathy Ruemmler, sa responsable juridique, au poste de conseillère, malgré ses liens avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Kathy Ruemmler, responsable juridique de Goldman Sachs, a démissionné cette année après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé qu'elle avait accepté des cadeaux de Epstein et l'avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Sa démission prendra effet le 30 juin, a déclaré une source à Reuters. Solomon lui a demandé de rester au sein de la société en tant que conseillère, a rapporté Bloomberg mercredi, citant des personnes proches du dossier.

Goldman Sachs a refusé de commenter cette information. Dans leur lettre, la sénatrice américaine Warren et le représentant américain Krishnamoorthi ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les documents rendus publics par le ministère de la Justice et d’autres informations suggèrent que Ruemmler a maintenu des contacts étroits avec Epstein plusieurs années après sa condamnation.

« Les informations révélées ces derniers mois soulèvent non seulement de sérieuses questions quant à savoir si Goldman Sachs a manqué à son devoir de diligence raisonnable ou a jugé la relation de Ruemmler avec Epstein appropriée lorsqu’il l’a nommée avocate en chef de la société, mais remettent désormais en cause votre jugement professionnel et votre aptitude à continuer de diriger l’une des plus grandes banques des États-Unis », indique la lettre.

Les législateurs ont demandé à Solomon d’expliquer si « Ruemmler ne quitte plus la banque; si tel est le cas, veuillez fournir les raisons, son nouveau titre, les fonctions associées à son nouveau rôle et les détails concernant son package de rémunération ».

« Avez-vous “fait pression” sur Mme Ruemmler pour qu’elle reste au sein de l’établissement? Si oui, pourquoi? », peut-on lire dans la lettre.

Ruemmler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Son porte-parole externe a refusé de s’exprimer.

Le départ de Ruemmler, qui figurait parmi les plus hauts dirigeants de la société de Wall Street, est le départ le plus médiatisé dans le secteur bancaire depuis la publication des derniers documents sur Epstein par le ministère de la Justice plus tôt cette année.

Krishnamoorthi et Warren ont demandé à Solomon de leur répondre avant le 26 juin concernant la connaissance préalable par Goldman de la relation entre Ruemmler et Epstein, la diligence raisonnable de la société et la défense de son avocate en chef à la suite de la publication des documents du ministère de la Justice, indiquait la lettre.

Le directeur général de Goldman, Solomon, a déclaré en février qu’il avait accepté à contrecœur sa démission , affirmant à CNBC qu’il respectait sa décision de partir.

Les liens entre les grandes institutions financières et Epstein, décédé en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel au niveau fédéral, font l’objet d’une attention accrue. Son décès au Metropolitan Correctional Center de New York a été jugé comme un suicide.