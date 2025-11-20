Les législateurs américains s'attaquent aux importations d'équipements chinois de fabrication de puces par les bénéficiaires de subventions au titre de la loi CHIPS

Un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté jeudi à la Chambre des représentants un projet de loi visant à bloquer pendant dix ans l'achat d'équipements chinois de fabrication de puces par les bénéficiaires de subventions au titre de la loi CHIPS.

Le projet de loi vise une série d'outils de fabrication de puces, allant des équipements de lithographie complexes, tels que ceux produits par le fabricant néerlandais ASML ASML.AS , aux machines qui découpent les tranches de silicium sur lesquelles les puces sont imprimées. Le projet de loi a été présenté à la Chambre des représentants par le républicain Jay Obernolte et la démocrate Zoe Lofgren. Au Sénat, le démocrate Mark Kelly et la républicaine Marsha Blackburn prévoient de présenter le projet de loi en décembre.

Adoptée sous l'administration Biden en 2022, la loi CHIPS a été conçue pour stimuler l'industrie américaine de la fabrication de puces et a alloué 39 milliards de dollars pour stimuler la construction de nouvelles usines et l'expansion des installations existantes.

Des fabricants de puces tels qu'Intel INTC.O , le taïwanais TSMC 2330.TW et le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS ont reçu des subventions dans le cadre de cette loi, bien que les États-Unis aient par la suite converti la subvention d'Intel en une participation au capital.

La Chine a investi plus de 40 milliards de dollars dans l'industrie des puces, en mettant l'accent sur les équipements de fabrication, et la part de marché de ces équipements a considérablement augmenté, selon les documents d'information fournis par les législateurs.

Les fabricants américains d'équipements pour puces s'inquiètent de plus en plus des restrictions à l'exportation de leurs outils vers la Chine, qui risquent de faire baisser les ventes et de nuire à leur capacité d'investissement dans la recherche et le développement. L'utilisation des subventions accordées au titre de la loi CHIPS pour l'achat d'équipements chinois a aggravé le problème.

Les plus grandes entreprises américaines d'outils de fabrication de puces comprennent Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA KLAC.O .

Bien que les équipements chinois soient la principale cible de la législation, celle-ci bloque également les outils provenant d'autres pays préoccupants tels que l'Iran, la Russie et la Corée du Nord.

Le projet de loi prévoit des exceptions, notamment la possibilité pour les États-Unis d'accorder des dérogations si des outils spécifiques ne sont pas produits aux États-Unis ou par des pays alliés.

Le projet de loi ne bloquerait que les importations aux États-Unis et n'affecterait pas les activités à l'étranger des bénéficiaires de subventions au titre de la loi CHIPS.