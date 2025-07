Les législateurs américains réitèrent leurs inquiétudes concernant les liens de GenScript avec la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Freifeld

La commission de la Chambre des représentants sur la Chine a envoyé mardi une lettre aux directeurs du FBI et du renseignement national, réitérant ses inquiétudes sur le travail de GenScript Biotechnology 1548.HK avec des entreprises américaines, compte tenu de ses liens avec la Chine.

Dans cette lettre, dont Reuters a eu connaissance, le président de la commission, John Moolenaar, et le membre de rang, Raja Krishnamoorthi, ont demandé des informations actualisées sur le renseignement et l'application de la loi concernant l'entreprise mondiale de biotechnologie et ses filiales Bestzyme, Legend

LEGN.O et ProBio. L'année dernière, les législateurs ont demandé un briefing similaire pour savoir si le Parti communiste chinois avait une influence sur les opérations de GenScript et son rôle dans l'avancement des capacités biotechnologiques de la Chine.

La nouvelle de la lettre envoyée sous l'administration de l'ancien président Joe Biden en juin dernier a fait chuter les actions de GenScript de 25 % à Hong Kong.

Ces dernières années, les législateurs américains ont mis l'accent sur la menace que représentent les entreprises appelées "Contract Development and Manufacturing Organizations" (organisations de développement et de fabrication sous contrat) qui exercent leurs activités en Chine. Les législateurs craignent que ces entreprises, qui offrent des services de développement et de fabrication de médicaments aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ne volent la propriété intellectuelle et ne contribuent à renforcer les capacités de la Chine, et ils ont cherché à inciter les sociétés pharmaceutiques et de soins de santé américaines à réduire leur dépendance à leur égard.

"Depuis notre première lettre, GenScript a entrepris de nouveaux investissements importants", indiquent les législateurs dans la lettre adressée mardi au directeur du FBI, Kash Patel, et au directeur du renseignement national, Tulsi Gabbard. "Compte tenu de cette évolution et d'autres développements récents, nous aurions intérêt à reprendre notre conversation sur les questions de sécurité nationale pertinentes"

GenScript, fondée en 2002 dans le New Jersey où elle dispose d'installations, opère également à Nanjing, en Chine. Elle fournit des services de synthèse génique à façon et d'autres services à des entreprises et à des entités gouvernementales américaines. La lettre note que GenScript présente "des risques potentiels pour la propriété intellectuelle des entreprises américaines", suggérant qu'elle pourrait voler des entreprises américaines.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ce nouvel examen. Un porte-parole de GenScript a déclaré l'année dernière à Reuters que l'entreprise "ne recevait d'instructions d'aucun gouvernement"

Les représentants de Patel et Gabbard n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

GenScript emploie plus de 5 500 personnes et compte plus de 200 000 clients dans plus de 100 pays et régions.