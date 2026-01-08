Les législateurs américains demandent le témoignage de cinq assureurs de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les parlementaires américains ont demandé aux directeurs généraux de certains des principaux assureurs santé du pays de témoigner devant le Congrès plus tard ce mois-ci pour discuter de l'accessibilité de la couverture.

Les législateurs ont invité les directeurs généraux de UnitedHealth UNH.N , CVS Health CVS.N , Cigna, CI.N Elevance

ELV.N et Ascendiun à se présenter le 22 janvier, ont indiqué dans un communiqué la commission de l'énergie et la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants. L'audition prévue intervient alors que la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, examine une proposition démocrate visant à prolonger les subventions de l'Obamacare. Le président républicain Donald Trump a également déclaré qu'il prévoyait de rencontrer les compagnies d'assurance maladie prochainement.