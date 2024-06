Les législateurs américains demandent au FBI de leur fournir des informations sur les liens entre GenScript Biotech et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire sur GenScript au paragraphe 5) par Karen Freifeld

La commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine a demandé au FBI et à la communauté du renseignement de lui fournir des informations sur GenScript Biotechnology Co 1548.HK et trois de ses filiales afin de déterminer si le Parti communiste chinois exerce une influence sur leurs activités.

Dans une lettre datée du 30 mai adressée au FBI et au bureau du directeur du renseignement national des États-Unis, le président de la commission, John Moolenaar, et le membre le plus important, Raja Krishnamoorthi, ont déclaré que le travail de GenScript avec des entreprises américaines et le gouvernement soulève des inquiétudes quant à la propriété intellectuelle des entreprises américaines et pourrait contribuer à améliorer les capacités de la Chine dans le domaine de la biotechnologie.

Les trois filiales citées dans la lettre sont Bestzyme, Legend Biotech LEGN.O et ProBio.

Le fabricant de médicaments Legend s'est associé à Johnson & Johnson JNJ.N en 2017 pour développer la thérapie cellulaire anticancéreuse Carvykti. Ils ont vendu 500 millions de dollars du médicament l'année dernière et s'attendent à ce que les ventes finissent par atteindre 5 milliards de dollars par an.

Un porte-parole de GenScript a déclaré que l'entreprise avait été fondée dans le New Jersey et qu'elle "ne recevait de directives d'aucun gouvernement" Il a ajouté qu'il était impatient de s'entretenir avec la commission parlementaire.

Legend et J&J n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les autres filiales non plus. GenScript est un fournisseur de services de recherche et de fabrication pharmaceutiques qui compte plus de 200 000 clients dans plus de 100 pays et qui est présent en Chine, aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique pour la vente, la fabrication, la recherche et le développement, selon son site web.

L'intérêt des législateurs pour GenScript intervient deux semaines après qu'une autre commission de la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi qui restreindrait les activités avec les sociétés chinoises WuXi AppTec

603259.SS , WuXi Biologics 2269.HK BGI, MGI et Complete Genomics, ainsi qu'avec d'autres sociétés de biotechnologie susceptibles de susciter l'inquiétude.

Le projet de loi doit encore être adopté par l'ensemble de la Chambre et du Sénat avant que le président Joe Biden ne puisse le signer. Mais s'il est adopté, il incitera les entreprises pharmaceutiques et de soins de santé américaines à réduire leur dépendance à l'égard de la recherche et de la fabrication chinoises.

"Le rôle de GenScript en tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat, y compris des services tels que la production de synthèses génétiques personnalisées pour des entreprises et des entités gouvernementales américaines, soulève des inquiétudes quant aux risques potentiels pour la propriété intellectuelle des entreprises américaines et au rôle plus large de GenScript dans l'avancement des capacités biotechnologiques de la RPC ", indique la lettre.