Les législateurs américains accusent Bondi d'avoir caché les noms des associés d'Epstein

Les législateurs frustrés par les expurgations dans les dossiers Epstein

Le ministère de la Justice affirme avoir été transparent et invoque des privilèges légaux

Bondi défend l'alignement du DOJ sur l'agenda de Trump

Un parlementaire américain républicain a accusé mercredi la ministre de la Justice Pam Bondi d'avoir dissimulé les noms de puissants associés de feu le financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, alors qu'elle faisait face à des questions sur le traitement des dossiers d'enquête par le ministère de la Justice lors d'une audience chargée devant un groupe d'experts de la Chambre des représentants.

Le représentant Thomas Massie, républicain du Kentucky, qui a contribué à l'initiative visant à exiger la publication des dossiers, a accusé le ministère de la justice d'un "manquement massif" au respect de la loi en demandant pourquoi le nom du milliardaire Leslie Wexner avait été expurgé dans un document du FBI énumérant les co-conspirateurs potentiels dans l'enquête sur le trafic sexuel d'Epstein.

Bondi a déclaré que le nom de Wexner apparaissait de nombreuses fois dans d'autres dossiers publiés par le ministère et que le DOJ avait rendu visible son nom dans le document "dans les 40 minutes" après que Massie l'ait repéré.

"Quarante minutes après que je vous ai pris la main dans le sac", a répondu M. Massie.

LES LÉGISLATEURS SE PLAIGNENT DE CAVIARDAGES EXCESSIFS

Mme Bondi a eu une série d'autres confrontations houleuses avec les membres de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, qui ont exprimé leur frustration face à la quantité de documents relatifs à Epstein que le ministère a expurgés et retenus. Plusieurs victimes des crimes présumés d'Epstein ont assisté à la séance depuis la tribune du public.

Le ministère de la justice a publié ce qu'il a appelé une dernière tranche de plus de 3 millions de pages de documents à la fin du mois dernier, attirant à nouveau l'attention sur des personnes riches et puissantes qui ont maintenu des liens avec Epstein même après sa condamnation pour avoir sollicité la prostitution d'une mineure.

Les législateurs se sont plaints du fait que les expurgations des dossiers semblent aller au-delà des exemptions limitées autorisées par une loi que le Congrès a adoptée à la quasi-unanimité en novembre. Le ministère a également refusé de publier un grand nombre de documents, invoquant des privilèges juridiques.

Mme Bondi a répondu aux critiques par des attaques personnelles et des insultes à l'encontre des législateurs. En feuilletant un classeur, elle a accusé les démocrates d'être indifférents aux victimes de crimes dans leurs circonscriptions et a qualifié le principal démocrate du groupe d'"avocat délabré", un ton particulièrement partisan de la part de la principale responsable de l'application de la loi aux États-Unis.

Mme Bondi a déclaré que plus de 500 avocats du ministère de la justice ont travaillé dans des délais très courts pour examiner des tonnes de documents. Toute divulgation de l'identité des victimes a été faite par inadvertance.

"J'ai passé toute ma carrière à me battre pour les victimes et je continuerai à le faire", a déclaré Mme Bondi dans son discours d'ouverture.

M. Wexner, ancien directeur général et fondateur de L Brands, propriétaire de Victoria's Secret, a engagé M. Epstein comme gestionnaire d'argent personnel à partir des années 1980. Il a accusé Epstein d'avoir utilisé son argent pour acheter des propriétés et des biens et a déclaré avoir rompu les liens vers 2007, après qu'Epstein a été inculpé pour la première fois. Wexner a nié être au courant des activités criminelles d'Epstein et n'a pas été accusé d'actes criminels.

BONDI DÉNONCE LA "THÉÂTRALITÉ

Les dossiers Epstein ont poursuivi Mme Bondi tout au long de son mandat en tant que ministre de la Justice de Trump. L'été dernier, la décision du ministère de la Justice de ne pas publier d'autres documents a suscité une réaction furieuse de la part de certains partisans en ligne de M. Trump. Elle a attiré l'attention sur l'amitié passée de M. Trump avec M. Epstein, qui s'est suicidé en 2019 alors qu'il attendait d'être jugé pour trafic sexuel.

La représentante démocrate Pramila Jayapal, de Washington, a demandé à Mme Bondi de s'excuser auprès des victimes des crimes présumés d'Epstein pour la diffusion des dossiers par le ministère, y compris la divulgation des noms des victimes dans certains cas.

Mme Bondi a demandé pourquoi Mme Jayapal n'avait pas posé la même question à son prédécesseur sous l'administration du président démocrate Joe Biden et a déclaré qu'elle ne se mettrait pas "dans le caniveau pour sa théâtralité".

La comparution de Mme Bondi devant le comité contrôlé par les républicains a eu lieu le lendemain du refus d'un grand jury fédéral d'inculper six législateurs démocrates au sujet d'une vidéo qu'ils ont réalisée pour exhorter l'armée américaine à ne pas se conformer à des ordres illégaux.

La tradition d'indépendance du département dans les enquêtes criminelles s'est érodée au fur et à mesure qu'il menait des enquêtes sur les adversaires politiques de Trump et qu'il s'alignait sur ses griefs.

Il a tenté sans succès de poursuivre l'ancien directeur du FBI James Comey et la procureure générale de New York Letitia James, deux fonctionnaires qui ont mené des enquêtes sur Trump.