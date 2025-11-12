Les législateurs affirment que Paramount Skydance "fait obstruction" à l'enquête sur l'approbation de la fusion par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaire immédiat de la part de Paramount, plus de détails dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Les principaux démocrates de deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré mercredi que Paramount Skydance avait refusé de répondre à des questions clés ou de fournir des documents liés à l'approbation par l'administration Trump de sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec la société mère CBS News.

Les représentants Jamie Raskin et Frank Pallone ont écrit au directeur général de Paramount Skydance, David Ellison, pour l'accuser de "faire obstruction à la surveillance du Congrès". Les législateurs démocrates ont demandé les documents après que la Commission fédérale des communications a approuvé l'accord en juillet, après que Paramount a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler le procès intenté par le président Donald Trump contre CBS à propos de l'édition d'une interview de Kamala Harris, son opposante démocrate à la présidence, dans l'émission "60 Minutes".

Paramount n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La fusion a été approuvée après que Skydance a accepté de garantir que les programmes d'information et de divertissement de CBS seraient exempts de préjugés, d'engager un médiateur pendant au moins deux ans pour examiner les plaintes et de mettre fin aux programmes de diversité.

"Le moment choisi par l'administration Trump pour approuver la fusion est très suspect", écrivent les législateurs, qui demandent à nouveau l'accord de règlement entre Skydance ou Paramount et le président Trump, ainsi qu'une copie de toutes les communications connexes - des documents que la société n'a pas fournis.

Les législateurs ont également posé des questions sur les informations selon lesquelles Skydance aurait offert jusqu'à 20 millions de dollars de publicité gratuite et de messages d'intérêt public dans le cadre de l'accord de fusion, que M. Trump a déclaré "s'attendre à recevoir", mais ils n'ont pas obtenu de réponses.

Le président de la FCC, Brendan Carr, un républicain, a précédemment défendu l'accord de fusion, affirmant qu'il était nécessaire d'inclure un engagement pour plus de "reportages basés sur les faits, un journalisme impartial...". Il est clair pour moi que quelque chose de fondamental doit changer en ce qui concerne les grands médias traditionnels."