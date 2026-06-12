« Les laboratoires pharmaceutiques ne seront pas épargnés par les mesures de réduction des coûts », déclare la ministre allemande de la Santé

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Les laboratoires pharmaceutiques ne seront pas épargnés par les mesures de réduction des coûts, a déclaré la ministre allemande de la Santé, après que certaines entreprises ont averti qu'elles pourraient ne plus être en mesure de commercialiser des médicaments innovants en Europe si les gouvernements n'acceptaient pas de payer davantage qu'auparavant.

« Chaque secteur doit jouer son rôle dans cette réforme », a déclaré vendredi la ministre de la Santé Nina Warken, selon le groupe de presse Funke.

* Le projet de loi allemand vise à plafonner la croissance rapide des coûts du système d'assurance maladie obligatoire.

* Mme Warken, membre du parti conservateur du chancelier Friedrich Merz, reconnaît que de nombreuses entreprises pharmaceutiques sont sous pression et que le projet de loi ne leur apportera pas de revenus supplémentaires.

* Mais « l'Allemagne reste un site attractif pour l'industrie pharmaceutique – grâce au remboursement par le régime d'assurance maladie obligatoire et aux opportunités qui s'offrent ici pour les essais cliniques et le développement de nouveaux médicaments », a déclaré Mme Warken.

* Il était hors de question d’exempter l’industrie de la proposition de loi, a ajouté la ministre.

* « Par rapport à d’autres pays européens, c’est en Allemagne que l’accès aux médicaments innovants est le plus rapide », a déclaré Mme Warken.

* Le laboratoire américain Eli Lilly LLY.N et son homologue allemand Boehringer Ingelheim ont annoncé qu’ils réduiraient considérablement leurs investissements prévus dans le pays le plus peuplé de l’UE, invoquant les propositions politiques du gouvernement.

* Albert Bourla, directeur général de Pfizer PFE.N , a déclaré dans une lettre adressée à Merz que la société américaine réexaminait le calendrier et l'ampleur de ses investissements en Allemagne.