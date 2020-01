Les labels européens de finance durable couvrent plus de 300Md€ d' encours

(NEWSManagers.com) -

2019 a été une année riche pour les labels européens de finance durable. Le nombre de fonds labellisés a doublé en moins d' un an pour atteindre 806 fonds fin décembre 2019, et le volume d' encours couvert a été multiplié par trois à 302 milliards d' euros, montre la dernière étude de Novethic sur le sujet.

Le paysage européen des labels de finance durable a été marqué par la publication de la première liste de fonds du standard belge Towards Sustainability. Malgré sa jeunesse, le label belge s' impose comme le principal en Europe avec 139 milliards d' euros d' encours, contre 138 milliards d' euros pour le label français, même si ce dernier compte plus de fonds (321 contre 265 pour le belge).

" La compétition est forte entre les différents pays de développement de la finance durable, chacun espérant imposer son standard " , note Novethic.

La Belgique et la France se disputent le leadership de la labellisation mais le Luxembourg n' est pas en reste, observe encore Novethic. Désireux d' être "  précurseur en termes de taxation favorable à la finance durable " , le pays étudie depuis fin 2019 une modification de la loi luxembourgeoise sur les OPCVM pour y introduire un dispositif permettant de faire passer le taux de la taxe annuelle d' abonnement appliqué aux fonds durables de 0,05% à 0,01%. Cela concerne les fonds dont la stratégie d' investissement s' inscrit dans une optique ESG, verte ou à vocation sociale et bénéficiant d' un label de finance durable (label ESG ou vert). Il s' agit des labels ISR, Greenfin, Nordic Swan, Umweltzeichen, LuxFLAG et FNG. Un décret viendra préciser les conditions d' application du texte, explique Novethic.

Autre tendance forte en 2019, l' exclusion de la majorité des énergies fossiles qui devient quasi-systématique au sein des référentiels de la dizaine de labels, à l' exception du label ISR français.

Les seuils appliqués par les standards ESG comme l' Allemand FNG et le belge Towards Sustainability varient mais restent exigeants. L' application des critères d' exclusion repose généralement sur la part de chiffre d' affaires réalisée dans l' activité exclue par l' entreprise cible.