Les juges remettent en question le rejet des actions en justice intentées par des particuliers contre le Tylenol ; les actions de Kenvue chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les juges remettent en question l'exclusion d'un témoignage d'expert

*

L'impact sur la fusion Kimberly-Clark n'est pas clair

*

Kenvue affirme que la science n'a pas changé

*

Les actions de Kenvue chutent de 2,5

(Refonte en fonction des retombées possibles; ajout du commentaire de Kenvue, des détails de la plaidoirie, des paragraphes 6-7, 9-10, du cours de l'action, du paragraphe 3) par Diana Novak Jones

Kenvue KVUE.N pourrait être confronté à la reprise de plus de 500 poursuites privées alléguant que son analgésique Tylenol cause l'autisme, après qu'un panel de la cour d'appel américaine ait remis en question lundi le fait qu'elles aient été rejetées parce qu'un juge de première instance a exclu des preuves de manière inappropriée.

La juge de district Denise Cote a rejeté les actions en justice en décembre dernier, après avoir critiqué la méthodologie des témoins experts présentés par les parents qui affirmaient que l'utilisation du Tylenol ou de son ingrédient actif, l'acétaminophène, pendant la grossesse avait causé l'autisme ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez leurs enfants.

Les actions de Kenvue ont chuté lorsque deux juges d'un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel du circuit des États-Unis à Manhattan ont suggéré lors d'une audience que certains des témoignages auraient pu être admissibles. Elles ont clôturé en baisse de 42 cents, soit 2,5 %, à 16,24 dollars.

L'audience de lundi a eu lieu près de deux mois après que le président Donald Trump et ses principaux responsables de la santé ont suggéré un lien entre l'autisme et l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse.

Il n'existe aucune preuve solide d'un tel lien. Des groupes médicaux, dont l'Académie américaine de pédiatrie et le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, ont déclaré que l'acétaminophène est le médicament de première intention recommandé contre la douleur et la fièvre pendant la grossesse, mais qu'il doit être pris à la dose la plus faible possible.

Kenvue affirme depuis longtemps que le Tylenol est sûr et ne provoque pas d'autisme. "La science n'a pas changé", a déclaré un porte-parole de Kenvue après l'audience.

M. Cote avait déclaré que le témoignage de l'expert proposé "masquait les complexités, les incohérences et les faiblesses des données sous-jacentes"

Mais lors de l'audience de lundi, le juge de circuit Gerard Lynch a déclaré que le principal expert des plaignants, le doyen de la Harvard School of Public Health, Andrea Baccarelli, semblait "expliquer à chaque étape ce qu'il fait". Même si certains ne sont pas d'accord avec chacune des étapes qu'il franchit"

Le juge Guido Calabresi a suggéré qu'un jury aurait peut-être pu trancher.

"Tout ce qui compte, c'est que les gens apportent des preuves afin que les jurys ou les tribunaux puissent trancher dans un sens ou dans l'autre", a déclaré M. Calabresi à l'avocat de Kenvue.

La cour d'appel n'a pas précisé quand elle se prononcerait.

L'IMPACT SUR L'ACCORD KIMBERLY-CLARK N'EST PAS CLAIR

On ignore dans quelle mesure la reprise des poursuites judiciaires pourrait affecter le projet de Kimberly-Clark

KMB.O de payer plus de 40 milliards de dollars pour racheter Kenvue , qui faisait autrefois partie de Johnson & Johnson

JNJ.N .

Kimberly-Clark et Kenvue ont déclaré aux autorités de réglementation américaines que toute "condition, développement ou événement" lié au lien présumé entre l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse et l'autisme et le TDAH ne constituerait pas une raison pour Kimberly-Clark de se retirer. Les entreprises prévoient de conclure l'accord en 2026.

Kenvue s'est également défendue contre un procès intenté par le procureur général du Texas, Ken Paxton, au sujet du Tylenol.

Vendredi, un juge texan a rejeté la demande de Paxton d'empêcher Kenvue de payer un dividende de 398 millions de dollars à ses actionnaires ce mois-ci, et d'exiger que Kenvue modifie son marketing.