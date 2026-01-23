Les juges rejettent les demandes de DoorDash, Uber et Instacart visant à bloquer les lois sur le pourboire de la ville de New York

DoorDash et Uber ont averti de la "fatigue du pourboire"

Instacart évoque des interférences avec le pouvoir législatif de l'État

Le maire de New York Mamdani critique l'industrie des applications de livraison

DoorDash, Uber, Instacart prévoient de faire appel

(Ajout des appels prévus pour DoorDash et Uber, paragraphe 8) par Jonathan Stempel

Les juges fédéraux ont rejeté les demandes d'injonction de DoorDash DASH.O , Uber Technologies UBER.N et Instacart CART.O visant à bloquer une série de lois de la ville de New York régissant les applications de livraison de nourriture, y compris l'obligation de donner aux clients la possibilité de donner un pourboire aux livreurs lors du paiement.

Le juge du district de Manhattan, George Daniels, a déclaré que DoorDash et Uber n'avaient pas démontré qu'il était probable que l'obligation de suggérer un pourboire d'au moins 10 % avant que les clients ne passent commande violerait leurs droits constitutionnels à la liberté d'expression.

M. Daniels a déclaré que les lois sur le pourboire "permettent à la ville d'améliorer la transparence des coûts au moment du paiement, de rétablir le choix des consommateurs et de protéger les livreurs".

Par ailleurs, le juge de district John Koeltl, à Manhattan, a rejeté l'argument d'Instacart selon lequel la législature de l'État de New York interdisait à la ville d'imposer l'option du pourboire et d'exiger des applications de livraison de produits alimentaires telles qu'Instacart qu'elles offrent aux livreurs le même salaire minimum que celui dont bénéficient les livreurs de restaurants.

Les entreprises, toutes basées à San Francisco, ont prévenu que ces lois pourraient réduire leur activité.

DoorDash et Uber ont déclaré que la règle de divulgation des pourboires dissuaderait les clients accablés par la hausse des prix et la "fatigue du pourboire" de passer commande, tandis qu'Instacart a déclaré que l'augmentation de la rémunération des travailleurs pourrait entraîner une hausse des coûts de livraison des produits d'épicerie.

Les deux décisions sont datées du 22 janvier et ont été rendues publiques vendredi. Les lois entreront en vigueur le 26 janvier.

MAMDANI A CRITIQUÉ LE SECTEUR DES APPLICATIONS DE LIVRAISON

Les trois entreprises ont déclaré qu'elles prévoyaient de faire appel.

"Forcer les plateformes à solliciter un pourboire avant de passer à la caisse à un moment où les New-Yorkais en ont assez de la culture du pourboire et sont confrontés à une crise croissante de l'accessibilité financière est une mauvaise politique", a déclaré un porte-parole de DoorDash.

Les avocats d'Uber n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

Un porte-parole d'Instacart, le nom commercial de Maplebear, société cotée en bourse, a qualifié la décision de M. Koeltl de "pas dans la mauvaise direction pour les travailleurs et les familles de New York".

La ville de New York a connu plusieurs batailles judiciaires avec des sociétés d'applications de livraison, notamment au sujet d'une loi, la première du pays en 2023, qui garantissait un salaire minimum pour les travailleurs.

Elle a également accusé DoorDash et Uber d'avoir apporté des modifications, que la ville a qualifiées de "stratagèmes de conception", à leurs plateformes depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le salaire minimum, ce qui a coûté 554 millions de dollars en pourboires aux livreurs, alors même que les pourboires sur les plateformes concurrentes sont restés stables.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a critiqué le secteur des applications de livraison. La semaine dernière, son administration a mis en garde DoorDash, Uber, Instacart, Grubhub et d'autres entreprises pour qu'elles respectent les lois sur les pourboires et la protection des travailleurs.

Sam Levine, commissaire du département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York, a déclaré que les décisions des juges "garantissent que les travailleurs sont payés et que les consommateurs ont la possibilité de donner des pourboires librement".