Les juges de la cour d'appel remettent en question l'exclusion de preuves d'experts dans les procès privés concernant le Tylenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Deux juges d'une cour d'appel américaine examinant le rejet de poursuites privées concernant le lien présumé entre le tylenol et l'autisme se demandent, lors d'une audience, si le témoignage d'un expert a été exclu à juste titre
