Les JO devraient générer une croissance de 0,3 point du PIB au troisième trimestre (Insee)

(AOF) - Selon l'Insee, l'organisation des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) cet été à Paris devrait entraîner 0,3 point de croissance supplémentaire entre juillet et septembre. Ainsi, la croissance totale du PIB français devrait atteindre 0,5 % au troisième trimestre, estime l'institut dans sa dernière note de conjoncture. Une hausse comparable à celle des Jeux de Londres en 2012.

" L'impact des recettes de billetterie et de droits de rediffusion serait d'environ + 0,25 point de PIB ", tandis que " les effets d'entraînement, notamment sur le tourisme (hébergement, restauration et transport), ainsi que les primes pour les fonctionnaires présents tout au long des Jeux ", aux effets économiques plus " incertains ", pourraient engendrer un surcroît de croissance trimestrielle de 0,05 point, poursuit l'Insee.