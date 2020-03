Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les JO de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 Reuters • 30/03/2020 à 14:37









(actualisé avec confirmation officielle) TOKYO, 30 mars (Reuters) - Les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés d'un an pour cause de coronavirus, auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021, a annoncé lundi le chef du comité d'organisation, Yoshiro Mori, en accord avec le Comité international olympique. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre, a-t-il ajouté. Le CIO a annoncé la semaine dernière le report des JO 2020, qui devaient débuter le 24 juillet cette année, en raison de la pandémie de coronavirus. (Jack Tarrant; version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

