Les jeunes Européens se tournent vers l'IA pour trouver un soutien émotionnel-enquête

par Lucie Barbier et Leo Marchandon

Près d'un jeune sur deux en Europe a déjà utilisé des chatbots basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour aborder des sujets intimes ou personnels, cette technologie servant de plus en plus de source de soutien émotionnel, selon une enquête Ipsos BVA publiée mardi.

Sur les 3.800 personnes interrogées, 51% ont déclaré qu'il était "facile" de discuter de santé mentale et de problèmes personnels avec un chatbot.

En comparaison, ils sont 49% à avoir déclaré la même chose à propos d'un professionnel de santé et 37% pour un psychologue.

En tête de cette liste, on trouve les proches, avec 68% des personnes interrogées déclarant qu'il était facile de discuter de ces questions avec des amis et 61% avec leurs parents.

Cette enquête, commanditée par la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et l'assureur français Groupe VYV, a été menée début 2026 auprès de personnes âgées de 11 à 25 ans en France, en Allemagne, en Suède et en Irlande.

Les résultats ont mis en évidence des inquiétudes croissantes concernant la santé mentale des jeunes. Selon l'enquête, 28% des jeunes interrogés font l'objet d'une suspicion de trouble anxieux généralisé. Plus de deux jeunes sur cinq seraient touchés chez les 20-25 ans.

Environ 90% des jeunes interrogées ont déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle, beaucoup citant leur disponibilité constante et leur nature non jugeante. Plus de trois utilisateurs sur cinq ont décrit l'IA comme un "conseiller de vie" ou un "confident".

Les résultats de l'enquête n'ont pas été une surprise, a déclaré Ludwig Franke Föyen, psychologue et chercheur en santé numérique au Karolinska Institutet de Stockholm.

Les grands modèles linguistiques actuels peuvent produire des réponses de haute qualité, a dit ce dernuer à Reuters, ajoutant que ses recherches suggéraient que même des professionnels agréés pourraient avoir du mal à distinguer les conseils générés par l'IA de ceux d'experts humains.

Il a toutefois mis en garde contre le fait de se fier uniquement aux chatbots pour le soutien en santé mentale, affirmant que les systèmes d'IA à usage général étaient conçus pour susciter l'engagement et que les objectifs des entreprises ne correspondaient pas forcément aux besoins en matière de soins de santé mentale.

"L'IA peut offrir des informations et un soutien, mais elle ne doit pas remplacer les relations humaines ou les soins professionnels", a déclaré Ludwig Franke Föyen.

"Si une personne se tourne vers un chatbot au lieu de parler à un parent, un ami ou un professionnel de la santé mentale, c'est préoccupant. Nous ne voulons pas que la technologie renforce le sentiment d'isolement des gens", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Lucie Barbier et Leo Marchandon à Gdansk ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)